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El gest dels Beckham que empitjora la guerra contra el fill: “Tot orquestrat”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/06/2026 13:14

Empitjora, encara més, la guerra en el clan familiar dels Beckham. La reconciliació de Brooklyn amb els pares sembla cada vegada més impossible, tenint en compte que acaben de sumar un altre capítol ben desagradable. Tot va començar quan el fill de David i Victoria Bekcham els va acusar, públicament, de no tractar bé la seva dona. El dia de l’enllaç matrimonial hauria esclatat tot pels aires per l’actitud de la dissenyadora, que hauria demostrat que estava en contra d’aquella unió i Brooklyn no els hi perdona. Mentre que ells creuen que està “manipulat” per Nicola Petz -que no els suporta-, Brooklyn defensa que ells han difós informacions negatives sobre ella per perjudicar la relació.

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Encara molts recorden el comunicat incendiari que va publicar Brooklyn a principis d’any, quan obria el calaix de la merda contra els pares. La imatge que va venir a desciure? Que eren uns “controladors” i que eren capaços de “qualsevol cosa” per prioritzar la seva marca: “La seva reputació va per sobre de les relacions personals”.

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Els pares han intentat reconduir les coses moltes vegades, tal com han confirmat fonts properes als Beckham. Ara bé, el jove no vol cedir i continua empipadíssim. Aquest cap de setmana, s’ha tornat a fer evident que encara som lluny d’un final feliç… si és que acaba havent-hi. Li han fet entrega de l’estrella al Passeig de la Fama de Hollywood a David Beckham i els més optimistes creien que, un fet tan important, estovaria el cor del seu fill. Doncs no… Tot el contrari, de fet, perquè ha aparegut una foto a la premsa que ho ha tornat a dinamitar tot.

Les revistes americanes han compartit una foto de la petita de la família, Harper Beckham, acudint a la mansió del seu germà per intentar apropar postures. El problema és que Brooklyn, que ara ho veu tot rebuscadament, ha acusat els pares d’avisar els fotògrafs perquè captessin la foto. Així ho ha assegurat el seu representant unes declaracions a Hello!: “El fet que hi hagués fotògrafs allà quan va anar a entregar-li la carta en mà ho diu tot, estava tot preparat i orquestrat perquè ho captessin les càmeres“. Els ha acusat d’utilitzar la germana en una “estratègia” que, novament, no ha funcionat.

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Brooklyn no es trobava a Los Angeles en aquell moment, així que no va haver-hi retrobament amb la germana adolescent. El noi no vol reconciliar-se amb cap membre de la família i, de moment, el mal rotllo continuarà.

David Beckham

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