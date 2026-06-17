Una nutricionista revela las seis razones por las que estás ganando músculo pero no logras perder grasa

Llevas semanas siguiendo la misma rutina al pie de la letra, levantando exactamente los mismos pesos y haciendo las mismas repeticiones. Te esfuerzas, sudas y sales del gimnasio con la sensación del deber cumplido, pero al mirarte en el espejo, el progreso brilla por su ausencia. (Sí, nosotros también hemos sentido esa frustración cuando la báscula parece haberse quedado congelada).

La cruda realidad que muchas veces ignoramos es que el cuerpo humano es una máquina de adaptación extremadamente eficiente. Si no le ofreces un motivo nuevo para cambiar, simplemente se acomoda. Una entrenadora personal experta en fuerza ha señalado un error común que está frenando la pérdida de grasa de miles de personas: la zona de confort en el entrenamiento.

Por qué la rutina se convierte en tu peor enemiga

Cuando repites el mismo entrenamiento una y otra vez, tu sistema neuromuscular se vuelve demasiado eficiente. Esto puede sonar positivo, pero en términos de gasto calórico y estímulo metabólico, es un desastre. Tu cuerpo aprende a realizar estos movimientos gastando cada vez menos energía, lo que reduce drásticamente el impacto positivo de tu sesión.

La clave para romper este estancamiento no es necesariamente entrenar más tiempo, sino entrenar con más inteligencia. El principio de sobrecarga progresiva es el pilar fundamental que muchos olvidan una vez se sienten «cómodos» con los ejercicios. Si tu cuerpo no siente que el reto es nuevo, no tiene ninguna razón biológica para construir músculo o quemar más tejido adiposo.

Si llevas más de cuatro semanas haciendo exactamente la misma tabla de ejercicios sin variar ninguna variable, es matemático: tu progreso se ha estancado.

Los pilares de la renovación del progreso

No necesitas reinventar la rueda cada vez que entras al gimnasio, pero sí que debes introducir cambios estratégicos. La experta sugiere jugar con variables que a menudo pasamos por alto: el tempo de ejecución, los tiempos de descanso y el volumen de carga. Pequeños ajustes en la velocidad de la fase excéntrica —la bajada del peso— pueden transformar un ejercicio monótono en un desafío brutal para tus fibras musculares.

Además, la calidad de la conexión mente-músculo es otro factor decisivo. Muchas veces, al realizar ejercicios rutinarios, entramos en «piloto automático». Perder el enfoque en la contracción muscular es la forma más rápida de malgastar tu energía. Debes sentir que cada fibra trabaja intensamente; si no hay intención en el movimiento, no hay estímulo real de cambio.

La estrategia para volver a ver resultados

Para desbloquear tu metabolismo, el secreto reside en la variabilidad programada. Esto significa que cada cierto tiempo debes alterar la estructura de tu sesión. Puedes cambiar el orden de los ejercicios, incorporar técnicas de alta intensidad como las superseries o simplemente desafiar a tu cuerpo con ángulos diferentes. La idea es mantener el estímulo «fresco» para que tu organismo no sepa qué esperar de ti.

La pérdida de grasa es una consecuencia directa de un metabolismo activo y una masa muscular que demanda energía constantemente. Si tus entrenamientos han dejado de suponer un reto, tu masa muscular se mantiene estática y, con ella, tu tasa metabólica basal. Al introducir este nuevo nivel de exigencia, estás enviando una señal clara a tus células: es momento de dejar de acumular y empezar a utilizar las reservas.

¿Sabías que un pequeño cambio en tus descansos puede elevar tu quema de calorías post-entrenamiento de forma sorprendente? La próxima vez que entres al gimnasio, no te limites a cumplir con tu tabla. Obliga a tu cuerpo a reaccionar. Al final, los resultados que buscas no están en la repetición constante, sino en la capacidad de forzar a tu cuerpo a adaptarse a un nuevo nivel de exigencia. ¿Estás listo para salir de esta zona de confort y ver cambios reales antes de que acabe el mes?