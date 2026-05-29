No ha sido ninguna sorpresa y ya se apuntaba. El juez instructor del caso Plus Ultra, es decir, el sumario que tiene como principal imputado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido agrupar las acusaciones populares bajo la representación y dirección letrada del PP, el principal partido de la oposición. El motivo es, según la interlocutoria del magistrado José Luis Calama, «mantener el correcto desarrollo del procedimiento y facilitar el progreso de la investigación».

El juez coloca al PP al frente de las acusaciones particulares contra Zapatero

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