El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha propuesto hacer una «inmersión en la realidad» de Cataluña justo en el momento en que pueda hacer efectivo su regreso del exilio. Es decir, el presidente en el exilio planea recorrer todo el país para captar la realidad de primera mano después de nueve años en Waterloo. «Lo primero que me he propuesto, si puedo volver, es sumergirme en la Cataluña de hoy», ha manifestado en una entrevista en el diario británico The Sunday Times.

Con la incógnita de cuándo lo podrá hacer, Puigdemont ha dicho que contempla «dos o tres escenarios» sobre cuáles deberían ser sus primeros pasos una vez pise de nuevo el territorio catalán, pero, sin dar detalles concretos, ha dejado claro que su primera intención es «respirar, tocar y escuchar» el país. «Verlo todo con mis propios ojos», ha subrayado. Después de nueve años en Bélgica, el dirigente de Junts ha explicado que su objetivo prioritario es comprobar de primera mano la transformación social y política de la última década. Puigdemont ha reconocido que, a pesar de hacer un «esfuerzo permanente» por mantenerse conectado con la cotidianidad catalana, «Cataluña no es la misma» que la que dejó.

En el ámbito político y personal, el líder de Junts se mantiene firme en la trayectoria mantenida durante todos estos años. Puigdemont ha reafirmado que no se arrepiente de ninguna de las decisiones tomadas y ha reivindicado el valor político del Primero de Octubre: «Derrotamos a España democráticamente», ha aseverado, reafirmando que la fecha ha quedado grabada en la historia. Asimismo, ha dicho que cuando se fue al exilio estaba dispuesto a pasar el resto de su vida lejos de Cataluña: «No sabía cuánto tiempo estaría en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar toda mi vida. Y si tengo que pasar así toda mi vida, estoy dispuesto».

🎥 Presidente @KRLS: "No sé si podré volver a Cataluña o no. Pero si fuera el caso, mi primera intención es hacer una inmersión en la realidad de Cataluña. Estar entre la gente. Tocar, nuevamente. Sentir. Oler el país." pic.twitter.com/uAL6EPXoZ6 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) 20 de septiembre de 2026

España nunca planteará un referéndum sobre el futuro de Ceuta por «miedo»

Preguntado por la situación migratoria en Ceuta considera que España atraviesa una profunda división política y social: «¿Qué sentido tiene para un país de la Unión Europea tener dos colonias o dos ciudades en Marruecos? Si lo miras desde una perspectiva marroquí, está claro que esto es una herida», ha apuntado. En este sentido, ha añadido que España no organizará un referéndum de autodeterminación en Ceuta porque «tienen miedo» de que Cataluña también lo pida, aunque admite que la población ceutí tiene un sentimiento, dice, muy español.