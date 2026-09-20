L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, s’ha proposat fer una “immersió a la realitat” de Catalunya just en el moment en què pugui fer efectiu el seu retorn de l’exili. És a dir, el president a l’exili preveu recórrer tot el país per copsar la realitat de primera mà després de nou anys a Waterloo. “El primer que m’he proposat, si puc tornar, és submergir-me en la Catalunya d’avui”, ha manifestat en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
Amb la incògnita de quan ho podrà fer, Puigdemont ha dit que contempla “dos o tres escenaris” sobre quins haurien de ser els seus primers passos un cop trepitgi de nou el territori català, però, sense donar detalls concrets, ha deixat clar que la seva primera intenció és “respirar, tocar i escoltar” el país. “Veure-ho tot amb els meus propis ulls”, ha subratllat. Després de nou anys a Bèlgica, el dirigent juntaire ha explicat que el seu objectiu prioritari és comprovar de primera mà la transformació social i política de la darrera dècada. Puigdemont ha reconegut que, malgrat fer un “esforç permanent” per mantenir-se connectat amb la quotidianitat catalana, “Catalunya no és la mateixa” que la que va deixar.
En l’àmbit polític i personal, el líder de Junts es manté ferm en la trajectòria mantinguda durant tots aquests anys. Puigdemont ha reafirmat que no es penedeix de cap de les decisions preses i ha reivindicat el valor polític del Primer d’Octubre: “Vam derrotar Espanya democràticament”, ha asseverat, tot revalidant que la data ha quedat gravada en la història. Així mateix, ha dit que quan va marxar a l’exili estava disposat a passar la resta de la seva vida lluny de Catalunya: “No sabia quant de temps estaria a l’exili, però estava disposat a passar tota la meva vida. I si he de passar així tota la meva vida, hi estic disposat”.
🎥 President @KRLS: "No sé si podré tornar a Catalunya o no. Però si fos el cas, la meva primera intenció és fer una immersió en la realitat de Catalunya. Estar entre la gent. Tocar, novament. Sentir. Olorar el país." pic.twitter.com/uAL6EPXoZ6— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 20, 2026
Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per “por”
Preguntat per la situació migratòria a Ceuta considera que Espanya travessa una profunda divisió política i social: “Quin sentit té per a un país de la Unió Europea tenir dues colònies o dues ciutats al Marroc? Si ho mires des d’una perspectiva marroquina, és clar que això és una ferida”, ha apuntat. En aquest sentit, ha afegit que Espanya no organitzarà un referèndum d’autodeterminació a Ceuta perquè “tenen por” que Catalunya també ho demani, encara que admet que la població ceutí té un sentiment, diu, molt espanyol.