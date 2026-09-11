El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha situat el retorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, i de la resta d’exiliats com el punt d’inflexió per “tancar definitivament la carpeta de la repressió” i reprendre de ple l’embat del “conflicte polític” amb l’Estat espanyol. Durant el seu discurs posterior a la manifestació de la Diada de l’11 de setembre del 2026, Antich ha remarcat que la independència continua sent l’únic objectiu del moviment i ha fet una crida a la unitat per estar “preparats” quan arribi el moment de reobrir la via política. “No pot haver normalitat fins que es reconegui el dret a l’autodeterminació del poble Catalunya”, ha remarcat.
El dirigent de l’entitat independentista ha denunciat que l’Estat espanyol manté una actitud “hostil” de manera transversal contra Catalunya, atacant àmbits clau com la llengua, la cultura, l’escola, les infraestructures, el finançament, els drets i la sobirania. “L’Estat ens va a la contra en tot”, ha afirmat Antich, que, tanmateix, ha assegurat que aquesta ofensiva de les institucions espanyoles “esperona” l’independentisme a continuar la lluita i a reorganitzar les seves forces.
En aquest sentit, Antich ha admès que els darrers anys, amb la “maquinària repressiva a ple rendiment”, el sobiranisme ha hagut de dedicar gran part dels seus esforços a l’autodefensa. Així i tot, ha subratllat que aquest temps també ha servit per enfortir l’estructura del moviment de cara al pròxim escenari polític. Segons el president d’Òmnium, el retorn dels exiliats, “amb el president Puigdemont al capdavant”, ha de marcar la fi de l’etapa defensiva i l’inici d’una nova fase d’actuació.
“L’Estat ens vol dividits”
Antich ha volgut enviar un missatge clar a les institucions estatal i catalanes en advertir que “no pot haver-hi normalitat” a Catalunya mentre l’Estat no reconegui formalment el dret a l’autodeterminació del poble català. Encara que ha reconegut que el moviment no es troba actualment en el punt desitjat, ha assegurat que hi ha “motius per a l’esperança” gràcies, segons ha remarcat, a la perseverança de la societat civil i a una ciutadania que es manté activa i compromesa a tots els racons del país.
Davant els grans reptes i amenaces de l’escenari actual, el líder d’Òmnium ha fet una crida estratègica a “no equivocar-se d’enemic”. En aquesta línia, ha alertat que l’Estat ens vol dividits com a moviment”, però també ha advertit que “l’extrema dreta ens vol fracturar com a societat”. “Ni uns ni altres ho aconseguiran”, ha reblat. Finalment, el president de l’entitat ha reivindicat que la lluita per la independència és “treballar per un país millor, amb més drets, més justícia social i més llibertat per a tothom”. Antich ha reafirmat el compromís històric de l’organització assegurant que Òmnium es manté en la mateixa posició de sempre i ha deixat clara la voluntat de reprendre la iniciativa: “Ho tornarem a fer. I aquest cop, ho farem millor”.