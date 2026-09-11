El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha situado el regreso del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y del resto de exiliados como el punto de inflexión para «cerrar definitivamente la carpeta de la represión» y retomar de lleno el embate del «conflicto político» con el Estado español. Durante su discurso posterior a la manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 2026, Antich ha remarcado que la independencia sigue siendo el único objetivo del movimiento y ha hecho un llamado a la unidad para estar «preparados» cuando llegue el momento de reabrir la vía política. «No puede haber normalidad hasta que se reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo Cataluña», ha remarcado.

El dirigente de la entidad independentista ha denunciado que el Estado español mantiene una actitud «hostil» de manera transversal contra Cataluña, atacando ámbitos clave como la lengua, la cultura, la escuela, las infraestructuras, la financiación, los derechos y la soberanía. «El Estado nos va en contra en todo», ha afirmado Antich, que, sin embargo, ha asegurado que esta ofensiva de las instituciones españolas «estimula» al independentismo a continuar la lucha y a reorganizar sus fuerzas.

En este sentido, Antich ha admitido que los últimos años, con la «maquinaria represiva a pleno rendimiento», el soberanismo ha tenido que dedicar gran parte de sus esfuerzos a la autodefensa. Aun así, ha subrayado que este tiempo también ha servido para fortalecer la estructura del movimiento de cara al próximo escenario político. Según el presidente de Òmnium, el regreso de los exiliados, «con el presidente Puigdemont al frente», debe marcar el fin de la etapa defensiva y el inicio de una nueva fase de actuación.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, en su discurso de la manifestación de la Diada 2026 / ANC

«El Estado nos quiere divididos»

Antich ha querido enviar un mensaje claro a las instituciones estatales y catalanas al advertir que «no puede haber normalidad» en Cataluña mientras el Estado no reconozca formalmente el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Aunque ha reconocido que el movimiento no se encuentra actualmente en el punto deseado, ha asegurado que hay «motivos para la esperanza» gracias, según ha remarcado, a la perseverancia de la sociedad civil y a una ciudadanía que se mantiene activa y comprometida en todos los rincones del país.

Ante los grandes retos y amenazas del escenario actual, el líder de Òmnium ha hecho un llamado estratégico a «no equivocarse de enemigo». En esta línea, ha alertado que el Estado nos quiere divididos como movimiento», pero también ha advertido que «la extrema derecha nos quiere fracturar como sociedad». «Ni unos ni otros lo conseguirán», ha remachado. Finalmente, el presidente de la entidad ha reivindicado que la lucha por la independencia es «trabajar por un país mejor, con más derechos, más justicia social y más libertad para todos». Antich ha reafirmado el compromiso histórico de la organización asegurando que Òmnium se mantiene en la misma posición de siempre y ha dejado clara la voluntad de retomar la iniciativa: «Lo volveremos a hacer. Y esta vez, lo haremos mejor».