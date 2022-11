El CineXic d’Òmnium estrena temporada amb el doble de sales participants

CineXic, el circuit estable de cinema familiar doblat en català d’Òmnium, arribarà al doble de sales i de públic en la seva segona edició. Enguany es programaran vuit pel·lícules dirigides a un públic d’entre 3 i 12 anys, que es projectaran cada mes amb excepció dels mesos d’estiu a 65 sales repartides per tot el territori: 60 poblacions de 29 comarques catalanes acolliran les projeccions, on s’esperen més de 30.000 persones, el doble que el 2022. Alguns dels municipis on arribarà la proposta són Barcelona, Tarragona, Banyoles, Esplugues de Llobregat, Martorell, Rubí, Sant Adrià del Besòs, Salt, Santa Coloma de Farners, Palamós, la Pobla de Segur, Sort, Solsona, Reus o Tortosa, entre d’altres.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que “és importantíssim” seguir apostant pel cinema i el doblatge en català, recordant que a Òmnium “estem convençuts que cal passar a l’acció” i la prova n’és un circuit estable com el CineXic, entre altres iniciatives. De cara a la pròxima temporada, Antich ha celebrat que s’hagin doblat les sales de cinema on arribarà el projecte aquesta temporada. Antich ha fet aquestes declaracions durant la presentació del CineXic 2023, que s’ha fet als Lluïsos d’Horta coincidint amb la projecció del mes, Pippi i el Senyor Sense Son i El viatge de Bu, en aquest equipament.

Cal recordar que el CineXic és un programa d’impuls a la difusió de cinema infantil europeu en català arreu del territori que vol generar nous públics i mercats. La iniciativa va néixer a finals del 2021 amb la voluntat de sumar i fer xarxa amb el circuit d’estrenes ja existents, però reforçant la presència en indrets del país on encara no hi ha una programació estable.

Un sector clau pel futur de la llengua catalana

Des d’Òmnium ja han avisat en diverses ocasions que consideren el sector l’audiovisual i el cinema completament estratègic per revertir el descens de l’ús social del català i millorar la situació de la llengua en el futur. Alhora també han criticat en diverses ocasions que ni l’Estat ni la majoria de plataformes mostren voluntat a l’hora de protegir el català. Sobre el descens de l’ús de la llengua catalana, l’entitat ha alertat que en les noves generacions aproximadament un 30% dels alumnes no fan servir mai o gairebé mai el català, i el projecte CineXic, precisament, vol incidir en aquesta franja pensant en el futur de la llengua.

Les pel·lícules projectades sota el segell CineXic tenen qualitat artística i pedagògica, i són seleccionats amb perspectiva de gènere, respecte a la diversitat i foment dels drets socials i universals. Per a l’edició del 2023 s’han escollit vuit pel·lícules de reestrena, de distribuïdores independents locals, combinant curtmetratges i llargmetratges, majoritàriament europeus, tots doblats al català. Són els següents: Gordon i Paddy, Al sostre del món, El Cargol i la Balena, La mama és pura pluja, Jacob, Mimi i els gossos del barri, Neu i els arbres màgics, Solan & Eri, missió a la lluna i Operació Pare Noel.

CineXic forma part del pla d’accions d’Òmnium Cultural a favor de la llengua i la promoció de l’ús social del català, en el marc de la campanya Treu la Llengua. D’aquesta manera, l’entitat sociocultural més gran d’Europa reforça el seu paper i dona continuïtat a un dels seus compromisos fundacionals. Òmnium impulsa CineXic, amb la col·laboració de Drac Màgic i MODIband, a través de les distribuïdores de pel·lícules infantils Pack Màgic i Rita & Luca Films, que aposten pel cinema familiar i estan compromeses amb l’impuls de les produccions europees infantils doblades al català.