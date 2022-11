El Parlament demana un ple monogràfic sobre el català, a proposta de Junts

El Parlament de Catalunya ha urgit a celebrar un ple monogràfic sobre el català una vegada establertes les bases del Pacte Nacional per la Llengua “sempre que no sigui més enllà de tres mesos”, un punt d’una moció de Junts que han donat suport el PSC-Units, ERC, els comuns i la CUP, Cs s’ha abstingut i Vox i PP han votat en contra.

Protegir els drets de l’alumnat davant del 25%

La cambra catalana també ha reclamat protegir “els drets dels alumnes a rebre ensenyament en català” a les escoles en les quals s’aplica un 25% de castellà per ordre judicial malgrat al decret llei del Govern que rebutja percentatges, amb el ‘sí’ d’ERC, Junts, comuns i la CUP, l’abstenció del PSC i el ‘no’ de PP, Vox i Cs.

La cambra catalana ha instat el Govern a treballar perquè el Govern faci oficial el català a la Unió Europea, reprengui la traducció i publicació del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en català i modifiqui la llei de l’audiovisual “perquè no perjudiqui” les llengües cooficials. També demana que els inspectors assumeixin la labor de suport i acompanyament de garantia d’ús del català com a llengua vehicular a les aules i de “la correcta aplicació de la metodologia” de la immersió.

Demana un pla pel Pacte Nacional per la Llengua

El Parlament també ha instat a presentar el pla calendaritzat i pressupostat del Pacte Nacional per la Llengua, amb mesures per a incrementar el seu ús en diferents àmbits, i el pla per a la “implementació real del català” en els centres educatius, a més d’incrementar els recursos per a millorar l’accés al seu aprenentatge.

Durant el debat, el diputat de Junts Francesc Ten ha defensat la necessitat de dur a terme un control sobre l’ús del català, per la qual cosa ha recalcat la importància de celebrar un ple monogràfic sobre una qüestió, i que les conselleries “es posin a treballar” amb un pla d’impuls de la llengua catalana.

Per part de la CUP, Dolors Sabater ha donat la benvinguda a la moció, però ha lamentat que no els hagin acceptat una esmena relativa al decret llei que es va aprovar, amb el suport d’ERC, Junts i comuns, que rebutja aplicar percentatges de llengua a les aules: “Saben que aquest decret no frena l’ofensiva de l’Estat per a imposar aquest 25%”.

El PSC demana consens

La diputada del PSC Sílvia Romero ha defensat que el model de política lingüística necessita una revisió per garantir la continuïtat del català en un model plurilingüe, i creu que ha d’haver-hi “un nou consens que ha de ser ampli, inclusiu i ajustat al marc estatutari”.

Des dels comuns, Jéssica González ha avalat la celebració d’un ple monogràfic sobre el català, malgrat qüestionar que pugui ajudar a avançar en el seu ús, alguna cosa que considera que només poden fer polítiques específiques sobre aquest tema.

“No es pot pretendre que, després de deu anys d’inacció en defensa de la llengua per a protegir-la, fomentar-la i impulsar-la, es vulgui exigir el treball no fet. La precipitació posa en perill l’estratègia conjunta tan necessària en els grans consensos”, ha advertit la republicana Irene Aragonès, després de demanar que es respectin els terminis del Pacte Nacional per la Llengua.