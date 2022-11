El PP titlla de “xenòfob” Plataforma per la Llengua i Junts en surt en defensa

La diputada del Partit Popular Lorena Roldán ha titllat de “xenòfob” i “d’ultranacionalista” l’ONG del català Plataforma per la Llengua aquest dijous a la tarda en el ple del Parlament. La diputada popular ha atacat durament l’entitat durant una moció sobre l’ús social del català, que instava el Parlament a constatar la urgència de realitzar un ple monogràfic sobre el català un cop s’hagin establert les bases del Pacte nacional per la llengua, a proposta de Junts.

El diputat de Junts per Catalunya Francesc Ten / Parlament de Catalunya

Roldán titlla l’ONG del català “d’entitat paragovernamental”

La diputada del Partit Popular ha assegurat que ha estat Plataforma per la Llengua qui ha dictat la moció presentada per Junts. De fet, Roldánha definit l’entitat de “paragovernamental regada amb milions d’euros públics”. “Igual que et munten un informe, et poden muntar una campanya d’assetjament. Analistes de dia i fustigadors de nit”, assegurava Roldán criticant durament els membres de l’ONG del català que eren presents al Parlament. De fet, mentre Roldán parlava, els membres de Plataforma per la Llengua reien irònicament.

“Són aquella entitat que es dedicava a espiar els nens. Vigilen en quines llengües s’expressen els nens i fan llistes negres d’empreses”, deia Roldán al ple del Parlament, descrivint Plataforma per la Llengua. De fet, també assegurava que Plataforma per la Llengua va utilitzar la carta als reis mags per “adoctrinar” els nens catalans. “Estan tan obsessionats que s’han de posar a la carta dels reis mags”, deia l’exlíder de Ciutadans. Roldán s’ha dedicat tots els seus minuts a atacar Plataforma per la Llengua i no ha dedicat ni un sol minut a fer una crítica a la moció presentada per Junts.

Francesc Ten defineix com a “malaltissa” l’actitud del PP

Per això, el diputat de Junts que ha defensat la moció presentada al Parlament, Francesc Ten, ha mostrat tot el seu suport a Plataforma per la Llengua i a la “defensa que fan”. “Tant de bo una entitat com Plataforma no hagués d’existir. Voldria dir que el context nostre és absolutament un altre. Em sap greu l’obsessió malaltissa de la bancada d’allà a la dreta amb una entitat que defensa l’ús del català. No han entès ni volen entendre absolutament res”, ha etzibat el diputat de Junts, qui ha agraït les esmenes de tots els grups parlamentaris.