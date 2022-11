El relat alarmant d’una família pel baix ús del català a l’escola del fill

Una família ha reclamat a la direcció de l’escola del seu fill que posi mesures immediates perquè hi hagi més català al centre. En una carta publicada per la Intersindical que s’ha fet viral, la família descriu un relat alarmant de la situació del català a la seva escola. “En *** [nom està amagat] no parla català a l’escola. No ho fa ni a l’aula quan es relaciona amb els seus companys de classe, ni a l’hora del pati, ni a l’espai del menjador”, lamenta la família. “Ell mateix ens ho explica i nosaltres ho constatem quan es relaciona amb els seus amics”.

Segons detallen, la majoria de famílies i dels companys de classe del seu fill són castellanoparlants. “Aquest fet converteix els catalanoparlants en minoria a dins de l’aula i els dificulta l’ús i l’aprenentatge de la seva llengua materna”. La família recorda que la baixa presència del català a l’aula perjudica “a tots els alumnes” i alerten que, en cas de continuar amb aquesta tendència, “l’ús del català a l’aula serà nul i quedarà restringit només a les comunicacions mestra-alumnes i escola-famílies”.

Aquesta carta d'una família a l'equip directiu del centre on escolaritza el seu fill mostra la situació crítica de la llengua a moltes escoles públiques i concertades del país, i la deixadesa d'@educaciocat i les direccions a l'hora de garantir-ne els usos. Activeu la inspecció! pic.twitter.com/eY0fAFrpTf — Intersindical Educació (@InterEducacio) November 25, 2022

Un clam per evitar que el català desaparegui dels patis d’escola

La família està preocupada perquè el seu fill “juga només en castellà” i fins i tot el fa servir quan juga casa o es dirigeix a ells directament. Els pares han intentat redreçar la situació quan el veuen jugar en castellà animant-lo a canviar al català “per tal que els seus amics l’aprenguin” i “evitar que la nostra llengua desaparegui”, però lamenten que el seu missatge no té prou força. “El català acaba sent un reducte que només parla amb la família a casa”.

En la carta, la família també alerta que el nivell de català del seu fill petit és “més baix” que el que tenia el seu germà gran set anys enrere. “A vegades no recorda com es diuen certes paraules en català i ens les diu en castellà”, diuen, preocupats. “També diu castellanades com ‘això està malíssim'”. Els pares asseguren que la situació és tan crítica que s’han plantejat presentar una queixa al departament d’Educació i demanen a la direcció que s’impliqui més en el foment del català com a llengua d’ús a les aules i al pati.