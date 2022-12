TV3 anuncia quins programes emetran la nit de Cap d’Any

TV3 ja ho té a punt per a la nit més màgica de l’any, la del 31 de desembre. La cadena pública ha publicat un comunicat en què informa de la programació especial que ha preparat per a l’últim dia del 2022. Miki Núñez i Mariona Escoda seran els encarregats d’acomiadar-lo des de l’Avinguda Maria Cristina de Barcelona. La parella, coneguda recentment pel seu pas per Eufòria, connectarà amb les cases dels catalans a partir de les 23:30 hores. L’objectiu consisteix en repetir el lideratge i deixar enrere la gran expectació que genera el vestit de Cristina Pedroche a Antena 3, que enguany encara serà més gran perquè s’ha filtrat que aprofitarà el moment per anunciar que està embarassada.

APM?, Polònia i Campanades la nit del 31 de desembre a TV3

El 31 de desembre, TV3 oferirà una programació diferent per acomiadar l’any com cal. A partir de les deu de la nit, oferiran un resum amb els millors moments que ha deixat l’APM? aquest any. Destaquen que repetiran la fórmula de les 12 campanades del Cap d’Any de l’APM? per premiar els vídeos més divertits del programa.

Tot just després, passaran a emetre l’últim Polònia del 2022. El programa d’humor més exitós de la casa oferirà un resum dels millors gags que han tingut enguany, així com de les cançons que més virals s’han fet. Com a curiositat, destaca el format en què serà un programa especial presentat pels imitadors del Pedro Sánchez i Pere Aragonès, els de l’Ada Colau i el Miquel Iceta o d’altres més internacionals com els de Carles III d’Anglaterra i Boris Johnson.

En la nota de premsa explica que aquest serà un programa de 50 minuts en què recordaran les polèmiques més sonades de l’any, les cançons més escoltades i les notícies més escandaloses.

Polònia emet l’últim capítol d’enguany | TV3

L’APM? presentarà una banda sonora que acompanyarà els teleespectadors en l’inici del 2023

I després de tant d’humor, tocarà preparar el raïm i connectar amb l’emissió especial amb Mariona Escoda i Miki Núñez al capdavant. Seran ells els encarregats de donar la benvinguda al 2023 amb un espectacle de música i pirotècnia a la Font Màgica de Montjuïc que s’espera que sigui molt espectacular.

Rosalía apareixerà en l’últim APM del 2022 – TV3

Un cop tocades les dotze campanades, TV3 donarà pas a una estona en què l’APM? es convertirà en el DJ que posarà música a les primeres dues hores del 2023. L’objectiu és que repassin les cançons més famoses de l’any i afegir-ne molt d’humor. Com? Barrejant videoclips amb frases de l’APM? que s’hi escaiguin. A més a més, apareixeran rètols sobreimpresos en què diferents personatges del programa faran comentaris sobre els èxits que deixem enrere.