Ricard Ustrell ha tornat a TV3 amb una nova temporada de Col·lapse, un talk show que recupera per tal de tenir una petita finestra a la televisió pública totes les nits dels dissabtes. En aquest cas, sembla que els teleespectadors l’havien trobat a faltar perquè l’estrena ha obtingut un bon 13,2% de share que ha convertit el programa en el més vist de la franja.

Quines entrevistes ha tingut Ricard Ustrell en l’estrena de Col·lapse?

Les dues entrevistes més potents del nou conductor d’El matí de Catalunya Ràdio han estat a Josep Cuní i a Oleguer Pujol, fill de l’expresident Jordi Pujol. Amb l’icònic periodista ha xerrat a Pals, a l’Empordà, escenari que han escollit per fer un repàs a la seva trajectòria. Aquí, Cuní ha carregat contra la feina periodística i “el canibalisme” que hi ha des que tothom ha embogit per aconseguir una exclusiva.

Per una altra banda, Pujol ha criticat els endarreriments constants del judici perquè considera que el pare no podrà defensar-se bé amb els 94 o 95 anys que tindrà quan arribi la cita als jutjats.

Josep Cuní, expresentador de TV3 en el programa Col·lapse | CCMA

Oleguer Pujol, fill de l’expresident imputat apareix a TV3 amb Ricard Ustrell | CCMA

No tot han estat converses intenses i profundes, sinó que en el Col·lapse d’aquest dissabte també han tingut lloc el safareig gràcies a Rosa López d’OT i les confidències que hi ha compartit. El programa ha organitzat una trobada amb la guanyadora de la primera edició i Manu Guix, una de les figures més representatives del concurs musical.

🎵 @RosaLopez a @RicardUstrell: “La gent el que veu és que he perdut pes i que no porto ulleres, però els canvis importants han sigut psicològics i emocionals”.#Col·lapseTV3 pic.twitter.com/2NLYBGyye4 — TV3.cat (@tv3cat) September 30, 2023

TV3 confia que Col·lapse aconseguirà molt bones audiències

Des de TV3 deixen clar que han renovat aquest programa perquè volen que es consolidi com “la gran aposta de la cadena” en aquesta franja. Han aplaudit que Col·lapse s’hagi guanyat “la confiança i la complicitat” de l’audiència i confien que continuï evolucionant.

Avancen que creuen que ho podran fer gràcies a donar veu a testimonis de superació i supervivència, als temes polèmics que tracten i a la promoció de la música ben feta a Catalunya amb actuacions musicals en directe.