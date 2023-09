L’aventura tòrrida de la vídua del Quim dona pics d’audiència a ‘Com si fos ahir’

El gir argumental que semblava un cop dur per a Com si fos ahir, la sèrie de les tardes de TV3, està resultant una mina per als guionistes. Al juliol, l’equip es va veure obligat a matar precipitadament un dels personatges més estimats pels espectadors, el Quim, perquè l’actor que l’interpretava, Jordi Rico, volia plegar. L’últim capítol de la temporada va deixar moltes incògnites obertes de cara al retorn de la ficció més veterana de la cadena de televisió pública catalana al setembre. Així i tot, Olalla Moreno, l’actriu que interpreta la Cati, ara vídua del Quim, ja va avançar en una entrevista a El Món que el seu personatge continuaria “ben present”. I no ha defraudat les expectatives, perquè els guionistes han fet de la necessitat virtut i li han escrit una aventura tòrrida amb un altre dels personatges de la sèrie, una trama nova que està donant autèntics pics d’audiència.

Audiència bona però irregular des de la tornada de la sèrie després de l’estiu

De fet, les xifres d’audiència de Com si fos ahir, que ha entrat en la setena temporada, continuen sent bones, malgrat que li han canviat una mica l’horari i s’emet uns vint minuts més tard que abans. Tanmateix, són irregulars. El dia del retorn, el dilluns 4 de setembre, va tenir un 22,8% de share, una dada altíssima que només solen superar els Telenotícies. Això no obstant, l’endemà va caure al 14,4%, que no és una xifra dolenta però que queda lluny del ritme habitual de la sèrie, que solia estar per sobre del 16%. Aquest 14% pràcticament no s’ha repetit, amb l’excepció d’aquest dimarts, que va ser del 14,5%. Hi ha hagut molts dies en què l’audiència ha estat per sobre 16% i per sobre del 17%, amb pics com el 18% del divendres 8 de setembre, el 17,8% del dijous 21 de setembre i, sobretot, el 23,2% de divendres passat, 22 de setembre.

El lloro i ara, un amant inesperat per a la Cati

I una de les claus d’aquests pics és, ben segur, la trama que és el plat fort d’aquesta tardor. Després d’uns dies còmics en què un lloro era el substitut del Quim, l’afer que ara estan mantenint la Cati i l’Agustí ha esclatat. L’Agustí és un peculiar amic del Quim, considerat gairebé un germà. De fet, la temporada passada va començar amb l’Agustí intentant aclarir si eren germans, ja que sospitava que havien estat separats quan eren nadons, en un cas de bebès robats. Per acabar-ho d’arrodonir, el personatge és interpretat per Marc Rodríguez, amic de l’ànima de Jordi Rico en la vida real, com els mateixos actors han explicat en entrevistes. I ara l’Agustí és l’amant de la Cati, només dos mesos després de la mort del Quim.

La Cati, vídua del Quim, parlant amb el seu lloro Guapo, en la represa de la sèrie de TV3 ‘Com si fos ahir’, després de les vacances

Primer ho van mantenir en secret, fins que han decidit confessar-ho als fills respectius… que en realitat són tots dos fills del Quim, fruit d’una vella aventura seva amb la dona de l’Agustí. Tot aquest embolic, que en qualsevol família seria letal, havia acabat encaixant amb els peculiars Muñoz, dels quals s’ha de recordar que el Quim i la Cati van mantenir durant mesos un trio amb la Xesca, que ja ha desaparegut de la sèrie i representa que viu a Mallorca. Però, malgrat que no són una família convencional, els dos fills, Marc i Marcel, no s’han pres gaire bé la notícia que la Cati i l’Agustí s’han embolicat. El conflicte ja esclatat, sobretot entre la Cati i el seu fill, Marc. I aquest dimecres es prepara una nova entrega d’aquesta trama, perquè entren en joc la colla d’amics del Quim. El capítol d’avui, doncs, promet.