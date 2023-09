La aventura tórrida de la viuda de Quim da picos de audiencia a TV3

El giro argumental que parecía un golpe duro para Com si fos ahir , la serie de las tardes de TV3, está resultando una mina para los guionistas. En julio, el equipo se vio obligado a matar precipitadamente a uno de los personajes más queridos por los espectadores, Quim, porque el actor que lo interpretaba, Jordi Rico, quería marcharse de la serie. El último capítulo de la temporada dejó muchas incógnitas abiertas de cara al retorno de la ficción más veterana de la cadena de televisión pública catalana en septiembre. Aun así, Olalla Moreno, la actriz que interpreta la Cati, ahora viuda de Quim, ya avanzó en una entrevista en El Món que su personaje continuaría «muy presente». Y no ha defraudado las expectativas, porque los guionistas han hecho de la necesidad virtud y le han escrito una aventura tórrida con otro de los personajes de la serie, una trama nueva que está dando auténticos picos de audiencia.

Audiencia buena pero irregular desde la vuelta de la serie después del verano

De hecho, las cifras de audiencia de Com si fos ahir , que ha entrado en la séptima temporada, continúan siendo buenas, a pesar de que le han cambiado un poco el horario y se emite unos veinte minutos más tarde que antes. Aun así, son irregulares. El día del retorno, el lunes 4 de septiembre, tuvo un 22,8% de share, un dato altísimo que solo suelen superar los Telediario s. No obstante, el día siguiente cayó al 14,4%, que no es una cifra mala, pero que queda lejos del ritmo habitual de la serie, que solía estar por encima del 16%. Este 14% prácticamente no se ha repetido, con la excepción de este martes, que fue del 14,5%. Ha habido muchos días en que la audiencia ha estado por sobre 16% y por encima del 17%, con picos como el 18% del viernes 8 de septiembre, el 17,8% del jueves 21 de septiembre y, sobre todo, el 23,2% del pasado viernes, 22 de septiembre.

El loro y, ahora, un amante inesperado para la Cati

Y una de las claves de estos picos es, muy seguro, la trama que es el plato fuerte de este otoño. Después de unos días cómicos en los que un loro era el sustituto de Quim, el asunto que ahora están manteniendo Cati y Agustí ha estallado. Agustí es un peculiar amigo de Quim, considerado casi un hermano. De hecho, la temporada pasada empezó con Agustí intentando aclarar si eran hermanos, puesto que sospechaba de que habían sido separados cuando eran bebés, en un caso de bebés robados. Para acabarlo de redondear, el personaje es interpretado por Marc Rodríguez, amigo del alma de Jordi Rico en la vida real, como los mismos actores han explicado en entrevistas. Y ahora Agustí es el amante de Cati, solo dos meses después de la muerte de Quim.

La Cate, viuda de Quim, hablando con su loro Guapo, en la reanudación de la serie de TV3 ‘Como si fuera ayer’, después de las vacaciones

Primero lo mantuvieron en secreto, hasta que han decidido confesarlo a los hijos respectivos… que en realidad son ambos hijos de Quim, fruto de una vieja aventura suya con la mujer de Agustí. Todo este lío, que en cualquier familia sería letal, había acabado encajando con los peculiares Muñoz, de los cuales se tiene que recordar que Quim y Cati mantuvieron durante meses un trío con Xesca, que ya ha desaparecido de la serie y representa que vive en Mallorca. Pero, a pesar de que no son una familia convencional, los dos hijos, Marc y Marcel, no se han tomado mucho bien la noticia que Cati y Agustí se han enrollado. El conflicto ya estallado, sobre todo entro Cati y su hijo, Marc. Y este miércoles se prepara una nueva entrega de esta trama, porque entran en juego la pandilla de amigos de Quim. El capítulo de hoy, pues, promete.