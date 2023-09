Cau la banda que havia inventat el ‘vending’ de marihuana i haixix

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una banda que es dedicava a vendre droga a través de màquines expenedores al Maresme. Segons ha informat la policia catalana, aquest dimecres s’han fet diversos escorcolls que han acabat amb la detenció de 17 persones vinculades amb la trama. Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord han detingut dos homes i una dona que tenien una empresa que es dedicava a produir cànem amb finalitats industrials i a fabricar i distribuir productes derivats d’aquesta planta, que són legals, a través de màquines expenedores. En realitat, els tres detinguts utilitzaven la xarxa per distribuir marihuana i haixix que disfressaven com a CBD.

En l’operatiu d’aquest matí, els Mossos han fet tres entrades amb ordre judicial a domicilis i un local del Maresme, on han detingut els tres responsables de l’empresa, i han fet 16 inspeccions administratives a establiments que tenien màquines expenedores o expositors amb la droga. Durant les inspeccions han detingut 14 persones més, totes com a responsables dels locals on es venia la droga, però la seva detenció quedarà sense efecte en les pròximes hores, quan hagi declarat a la comissaria. Els agents han intervingut unes 1.000 caixes amb cabdells i resina i uns 7.000 euros en metàl·lic. També s’han precintat tres màquines expenedores.

Un agent dels Mossos mostra un pot on amagaven la marihuana / ACN

La investigació es va posar en marxa quan els Mossos va detectar un enviament de cabdells de marihuana a les instal·lacions de l’empresa. Els investigadors van fer diverses inspeccions a locals amb màquines expenedores i van descobrir que venien paquets de tabac falsos on amagaven marihuana i haixix. A partir d’aquí van estirar el fil i van localitzar màquines expenedores al Maresme, la Selva, el Vallès Occidental, Barcelona i el Baix Llobregat. El resultat de les analítiques permet concloure que es comercialitzava THC a través de màquines expenedores que llogaven a una empresa.