“Premi a la Tolerància” als policies espanyols que van reprimir l’1-O

Coincidint amb el sisè aniversari del Primer d’Octubre, l’entitat Associació per a la Tolerància atorgarà el seu 29è premi a la Tolerància al “Col·lectiu de Policies Nacionals i Guàrdies Civils que van defensar l’ordre constitucional a Catalunya davant del Procés”. Ara bé, segons els organitzadors del premi, el guardó serà “impossible lliurar-lo als seus legítims destinataris” perquè els alts comandaments de la Guàrdia Civil han evitat donar el “plàcet” als subordinats per recollir el premi. Un fet que l’Associació interpreta com una negativa per “evitar el soroll mediàtic”.

Segons informa la plataforma espanyolista, el jurat argumenta que “policies i guàrdies civils se les van veure amb torbes de fanàtics que els tractaven com a la representació del Mal, o amb grups de guerrilla urbana que incendiaven Barcelona i els atacaven amb odi i vesània”. Tot i això, el jurat assegura que la “seva força mai es va dirigir contra les persones, sinó que tenia per objectiu impedir la realització d’actes il·legals”. En aquest context, la justificació del reconeixement també es basa en el fet que “els que estem per l’Espanya constitucional” van veure “amb alleujament els policies i guàrdies civils”. De fet, asseguren que va ser “com la mà de l’Estat que anava a defensar-nos dels que pretenien arrabassar-nos els nostres drets”.

Un votant arrossegat per la policia espanyola l’1-O, a Girona / ACN

“Una força enemiga” i l’amnistia

La resolució del jurat també afegeix que els que “eren favorables al cop d’estat”- els independentistes, segons l’entitat-, “els van contemplar com una força enemiga que venia a trencar els seus (inconstitucionals) somnis”. “Per aquesta causa, van fer tot el possible per desacreditar la seva actuació o, fins i tot, per acabar físicament amb ells (i, de vegades, malauradament, gairebé ho van aconseguir)”, acusa l’Associació espanyolista.

Associació per la Tolerància considera que el premi és pertinent en l’actual context polític, perquè “alguns dels integrants dels cossos, gairebé sis anys després dels esdeveniments, podrien ser condemnats per suposadament extralimitar-se en l’exercici de les seves funcions”. En un lloc com Catalunya, on asseguren que els jutges estan sotmesos a “pressió”. “A sobre, són utilitzats com a moneda de canvi en l’extorsió a l’Estat pels secessionistes amb motiu de la constitució del nou govern”, indiquen. De manera que, si es donés el cas que algun dels acusats fos considerat culpable, seria una indignant paradoxa que, mentre que els executors del cop -els responsables del procés-, que van faltar greument al seu deure i van donar origen i aire als aldarulls, podrien ser literalment exonerats dels seus delictes (ja han vist alleujades les seves penes), els qui van defensar la Llei i l’ordre constitucional resultessin per això condemnats. L’Associació per la Tolerància ha impulsat desenes de causes contra el català i la seva normalització.