Mor el periodista d’esports Dani Badia, un històric de la ràdio a Lleida

L’històric periodista lleidatà Dani Badia ha mort avui 31 de juliol, després d’un càncer de pàncrees, tal com ha explicat el seu company i amic Carles Porta en el seu compte de Twitter. Badia sempre ha seguit de ben a prop l’actualitat de la Unió Esportiva Lleida durant 30 anys i va fer gran part de la seva trajectòria professional a Catalunya Ràdio, on hi ha treballat durant més de 30 anys.

Fa unes setmanes, el Dani em va trucar: "et vull dir adéu, ara q encara puc. M'han trobat càncer de pàncrees, amb afectació a tot arreu. Massa tard per fer res. Em moro. No vull ni quimio. No sé quant duraré. T'estimo". Quina força. I quin fart de plorar. Bon viatge, Dani. Crack! https://t.co/GlkeM8BkXA — Carles Porta (@Carles_Porta) July 31, 2022

De fet, va compartir la seva tasca la demarcació de Lleida amb el seu company Josep Maria Perelló, que també va morir ara fa unes setmanes. Badia estava casat i amb un fill i ha impulsat projectes com el del museu de Lleida.

Companys i amics s’acomiaden del lleidatà per les xarxes socials

Durant el dia d’avui, desenes de persones han dit adéu a l’estimat periodista lleidatà. Un d’ells és el periodista i impulsor del famós programa de TV3 i Catalunya Ràdio Crims Carles Porta, que ha explicat com, fa unes setmana, Badia el va trucar per explicar que li havien trobat un càncer de pàncrees i que no hi havia res a fer. “No vull químio”. Aquest va ser un dels missatges que li va transmetre al també periodista lleidetà.

El programa de Catalunya Ràdio Tot Gira també ha emès un comunicat lamentant l’adéu del periodista lleidatà i l’han recordat amb tres documents sonors que “exemplifiquen la brillantor de la seva carrera”. “Descansa en pau”, li diuen els del Tot Gira. El Tot Costa també s’ha sumat a l’adéu de Badia així com Catalunya Informació de la demarcació de Lleida i El Club de la mitjanit, tots ells programes de Catalunya Ràdio, en els quals ha estat col·aborador en Dani Badia.

🔊 Fins sempre, Dani!



Ens ha deixat el Dani Badia, la veu dels esports de Catalunya Ràdio a Lleida



El recordem amb tres documents sonors que exemplifiquen la brillantor de seva carrera



Descansa en pau. Una abraçada per a la família i els amicshttps://t.co/cQ3KRdZ50E — Tot gira (@totgira) July 31, 2022

El món de l’esport també li diu adéu

Clubs esportius també s’han afegit a les mostres de condol, un d’ells és el seu estimat Lleida Esportiu. També ho ha fet la Unió Esportiva Cornellà. L’enterrament serà demà dilluns a partir de les 11:30h al tanatori de Lleida.