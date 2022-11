Multa de 9.500 euros pel cas d’una nena oblidada en un bus escolar a Sitges

Sanció màxima per les empreses de monitors i transport que, el passat mes de setembre, es van oblidar una alumna de P3 de l’escola Maria Ossó de Sitges en un autobús escolar. És la decisió del Consell Comarcal del Garraf que ha dictat una multa total que supera els 9.500 euros. D’una banda, ha penalitzat la companyia responsable de l’acompanyament dels menors, la Fundació Pere Tarrés, amb una sanció de 8.251 euros, mentre que la de l’empresa de transport, Plana, és de 1.262 euros. La presidenta de l’ens, Mònica Gallardo, ha assenyalat que, en els dos casos, “estem davant d’una infracció molt greu”. L’empresa de transports ja ha anunciat que recorrerà la sanció.

Pel que fa a la diferència de les sancions per a cada un dels implicats, des del Consell Comarcal han justificat que cada import suposa el 5% dels contractes dels serveis i ha concretat que el monitoratge està licitat per a 13 línies i que el transport s’adjudica ruta a ruta.

La presidenta del CC del Garraf, Mònica Gallardo, i la consellera d’Educació, Gisela Vargas, detallen les sancions a les empreses implicades | ACN

Un mes i mig d’investigacions

El govern comarcal, responsable del servei de bus de les escoles públiques del Garraf, ha dedicat un mes i mig a realitzar investigacions internes i, finalment, ha aprovat un expedient de penalització contractual a les empreses de monitors i transport. La penalització busca, com ha explicat Gallardo, tenir un efecte “exemplificant” per evitar que es torni a repetir una situació com la del passat setembre.

El Consell Comarcal del Garraf ha descartat rescindir els contractes a les dues empreses perquè iniciar una nova licitació implicaria un procés administratiu “lent i complex” en el qual les dues companyies haurien de seguir prestant el servei fins a una nova adjudicació. Per això, la presidenta de l’ens ha justificat que han decidit “treballar en positiu”.

En relació amb la denúncia que els familiars de la nena van presentar als jutjats, Gallardo ha afirmat que no saben si la investigació ha prosperat, però sí ha remarcat que l’ens comarcal no ha rebut cap petició d’informació per part dels tribunals.

Plana recorrerà la sanció

Aquest mateix divendres, poc després que es conegués la decisió de l’ens del Garraf, l’empresa de transport Plana ha anunciat que presentarà un recurs contra els més de 1.200 euros de penalització del contracte. Plana no està d’acord amb la sanció perquè considera l’única responsabilitat del descuit de la nena va ser de l’empresa de monitoratge.

Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés, responsable dels monitors que es van oblidar la menor a l’autobús i que haurà d’assumir una penalització de més de 8.250, ha reiterat que lamenten el succeït “i el patiment que hagin pogut ocasionar a la nena i a la seva família”. En el seu cas, el Consell Comarcal ha acordat una penalització de 8.200 euros. Els serveis jurídics de la Fundació analitzaran el contingut de la sanció i valoraran si la recorreran.

7 hores ‘oblidada’ al bus

El passat 19 de setembre, una nena de només 3 anys va passar 7 hores ‘oblidada’ en un autobús. Després que el transport escolar la recollís abans de les 9 hores d’aquell dilluns, la menor, alumna de l’escola Maria Ossó, no va arribar a baixar i ningú se’n va adonar. No va ser fins a les quatre de la tarda quan, el xòfer que feia el torn de tarda per tornar els alumnes a casa, es va adonar que hi havia una nena en un seient del vehicle. La van portar immediatament a l’hospital i, tot i que estava en bon estat, es va aixecar una gran polèmica perquè ningú s’havia adonat que una nena s’havia quedat tancada a l’autocar, el qual va estar aparcat durant hores a les cotxeres.