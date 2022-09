Escàndol per l’oblit d’una nena que va passar el dia a l’autobús escolar

Escàndol a Sitges per l’oblit d’una nena de P3 de l’escola Maria Ossó de Sitges que va quedar-se sola dintre de l’autobús escolar durant tota una jornada lectiva aquest dilluns. Ningú es va adonar que la nena s’havia quedat al vehicle i va estar més de set hores dintre l’autobús a les cotxeres. El cas s’ha conegut gràcies al Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei de bus, que l’ha fet públic i ha anunciat una investigació per esclarir els fets i demanar responsabilitats a qui calgui.

Tot es va produir el matí del dilluns, quan l’autobús va recollir la nena de 3 anys per portar-la a l’escola, on havia d’haver arribat a les 9 hores. La nena no va arribar a baixar de l’autobús, però les causes encara s’estan investigant. Quan a les 16 hores el xòfer que feia el torn de la tarda per portar els alumnes a les seves cases es va adonar que hi havia la nena en un seient del vehicle. Immediatament van traslladar la nena a un hospital per comprovar el seu estat de salut i afortunadament tot ha sortit bé.

S’ha apartat les dues monitores responsables

El Consell Comarcal, responsable del servei, ha demanat un informe a les empreses que fan el monitoratge dels nens durant el transport, la Fundació Pere Tarrés i Plana. La presidenta, Mònica Gallardo, ha sortit al pas per avisar que el termini per respondre és “curt” perquè s’han de depurar responsabilitats d’aquest cas. Per ara, de forma cautelar, s’ha apartat del lloc de feina les dues monitores que aquest dilluns estaven vigilant els nens. Segons la presidenta del Consell Comarcal, aquesta línia cap a l’escola Maria Ossó té molta demanda -50 nens l’utilitzen- i aquest curs s’havia augmentat el monitoratge perquè enlloc d’una persona coordinant el vehicle n’hi haguessin dos. Tot i així, la nena es va quedar sola i ningú se’n va assabentar, ni tan sols la professora de l’escola.

Evitar que es repeteixi un altre descuit a més llocs del país

Gallardo ha lamentat el descuit “molt greu” d’aquesta nena i ha promès que es reuniran amb aquestes empreses així com amb la direcció de l’escola i l’Associació de Famílies d’Alumnes amb l’objectiu de “detectar àrees de millora i treballar per a què el transport escolar es presti amb garanties què les criatures estan ben ateses”. “Hem d’evitar que es repeteixi un fet similar tant a la comarca com a qualsevol lloc del país”, ha conclòs.

La conseqüència més immediata per part de la família de la menor de només 3 anys ha estat que ja s’ha presentat davant dels Mossos d’Esquadra, tot i que no podran posar cap denúncia perquè els fets no són constitutius de cap delicte penal ja que la petita no va patir cap dany físic.