Un incendi a un complex d’oci a Múrcia deixa 13 morts i 15 desapareguts

Un incendi en un complex d’oci i discoteques de Múrcia ha deixat almenys 13 persones mortes, una quinzena de desaparegudes i 4 de ferides, segons l’últim balanç del 112 de la Regió de Múrcia. El foc s’ha produït durant la matinada d’aquest diumenge als locals Fonda Milagros, Teatre i Golden, a la zona d’oci d’Atalayas, i ha deixat atrapats i sense escapatòria diversos clients. Els serveis d’emergències temen que hi pugui haver més víctimes, ja que encara continuen les tasques de desenrunament del recinte. El govern de Múrcia ha decretat tres dies de dol oficial. “Avui és un dia de dol i dolor”, ha afirmat el president de Múrcia, Fernando López Miras.

El portaveu de la Policia Nacional a Múrcia, el sotsinspector Diego Seral, ha confirmat que després de l’incendi de la discoteca en la zona de Talaies de Múrcia s’ha registrat una llista de 15 desapareguts. Això no vol dir que, a part dels 13 cadàvers localitzats, hagin 15 persones més desaparegudes, ja que entre elles poden estar els morts i els ferits encara no identificats. Cal tenir en compte que els danys estructurals en la nau on ha succeït l’incendi “són danys molt importants, les altes temperatures no permeten encara l’accés tant a la Policia Científica com als grups de recerca i les labors es dilataran bastant en el temps”, ha advertit el portaveu policial.

Un equip dels Bombers després d’apagar un incendi / Europa Press

L’origen del foc continua sent un misteri

El servei de Bombers de l’Ajuntament de Múrcia està apuntalant l’estructura de l’edifici que, en un moment donat, amb motiu de les altes temperatures, ha col·lapsat cap a l’interior i és necessari garantir la integritat de tots els cossos de seguretat i la resta de serveis d’emergència que estan actuant en la zona. Quan les temperatures hagin baixat i estigui assegurada la zona, els funcionaris de la Brigada de Policia Científica realitzaran una recerca completa juntament amb el cos de Bombers sobre l’origen de l’incendi, així com amb el grup de recerca d’Homicidis de la Prefectura Superior de Policia Nacional de Múrcia.