Un incendio en un complejo de ocio en Murcia deja 13 muertos y 15 desaparecidos

Un incendio en un complejo de ocio y discotecas de Murcia ha dejado al menos 13 personas muertas, una quincena de desaparecidas y 4 de heridas, según el último balance del 112 de la Región de Murcia. El fuego se ha producido durante la madrugada de este domingo a los locales Honda Milagros, Teatro y Golden, en la zona de ocio de Atalayas, y ha dejado atrapados y sin escapatoria varios clientes. Los servicios de emergencias temen que pueda haber más víctimas, puesto que todavía continúan las tareas de desescombro del recinto. El gobierno de Murcia ha decretado tres días de luto oficial. «Hoy es un día de luto y dolor», ha afirmado el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

El portavoz de la Policía Nacional en Murcia, el subinspector Diego Seral, ha confirmado que después del incendio de la discoteca en la zona de Atalayas de Murcia se ha registrado una lista de 15 desaparecidos. Esto no quiere decir que, aparte de los 13 cadáveres localizados, hayan 15 personas más desaparecidas, puesto que entre ellas pueden estar los muertos y los heridos todavía no identificados. Hay que tener en cuenta que los daños estructurales en la nave donde ha sucedido el incendio «son daños muy importantes, las altas temperaturas no permiten todavía el acceso tanto a la Policía Científica como a los grupos de investigación y las labores se dilatarán bastante en el tiempo», ha advertido el portavoz policial.

Un equipo de los Bomberos después de apagar un incendio / Europa Press

El origen del fuego continúa siendo un misterio

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Murcia está apuntalando la estructura del edificio que, en un momento dado, con motivo de las altas temperaturas, ha colapsado hacia el interior y es necesario garantizar la integridad de todos los cuerpos de seguridad y el resto de servicios de emergencia que están actuando en la zona. Cuando las temperaturas hayan bajado y esté asegurada la zona, los funcionarios de la Brigada de Policía Científica realizarán una investigación completa junto con el cuerpo de Bomberos sobre el origen del incendio, así como con el grupo de investigación de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia.