Els CDR exigeixen “l’amnistia total” en un acte davant la Model

L’amnistia serà per a tothom, o no ho serà. Aquest és el punt de partida dels diversos col·lectius de represaliats i del Comitè de Defensa de la República de Catalunya (CDR) que aquest migdia han celebrat un acte polític davant l’antiga presó Model de Barcelona, a la cruïlla entre el carrer Rosselló i Numància. Un acte que ha comptat amb diversos representants d’entitats i plataformes antirepressives i que ha reclamat que l’amnistia sigui “total”. Això és pels “més de 300 presos polítics” que, segons aquestes entitats han de ser objecte de l’exoneració de la seva responsabilitat penal en commemoració dels sis anys del Primer d’Octubre.

L’acte s’ha encetat amb diverses marxes des de diferents punts de l’àrea metropolitana de Barcelona fins a fer cap a la presó. Unes columnes que han comptat amb moviments com Motards per la Independència. Un cop a l’escenari de l’acte unitari de CDR, Desobediència Civil, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i Plataforma Antirepressiva de Ponent així com la sectorial de persones represaliades de l’ANC, ha encetat un nodrit programa de presentació de noves campanyes, una “nova dinàmica de treball” i sobretot, de suport a casos simbòlics com l’Operació Judes, Adrián Sas i ’Els 11 de la Subdelegació’ o Pablo Hasél. L’acte ha comptat amb centenars de persones.

Un dels parlaments conjunts de Consell per la República i CDR a l’acte davant la Model pels sis anys de l’1-O

“Hi han de ser tots!”

Després de la presentació d’una campanya de difusió de l’Operació Judes, com exemple de la repressió de l’Estat de cara a la imminent citació del judici per part de l’Audiència Nacional, diversos col·lectius han aprofitat per fer sentir les seves demandes. Un dels problemes o neguits dels CDR i dels moviments que lluiten o denuncien la repressió és el possible abast d’un acord d’amnistia. En aquest sentit, la inquietud és que l’amnistia es limiti als processats directament pel Primer d’Octubre i, en canvi, no baixi a altres processos oberts o tancats contra manifestants o activistes. El cas Judes, de persecució contra els CDR en seria l’exemple així com els represaliats o processats per les protestes postsentència del Procés o bé en aniversaris del Primer d’Octubre o altres aldarulls relacionats amb el Procés.

Aquesta tarda, l’acte continuarà en defensa de “l’esperit del Primer d’Octubre”. En principi, a les sis de la tarda, els assistents a l’acte de la Model marxaran en manifestació fins a Travessera de Gràcia, al davant de la Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona i on van ser retinguts els investigats per l’Operació Judes. A més, la columna s’afegirà a la marxa que surti des de la plaça Catalunya després de l’acte del Consell per la República que s’unirien a la plaça del Cinc d’Oros.