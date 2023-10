Mor la passatgera d’un turisme en una col·lisió frontal a Vilademuls

Un altre accident a les carreteres catalanes per imprudència d’un dels implicats. La passatgera d’un turisme ha mort després que el cotxe on circulava xoqués frontalment contra un altre al punt quilomètric 73,2 de l’N-2, a Vilademuls (Pla de l’Estany). La dona, de 87 anys era veïna de Celrà i es trobava en el seient de copilot quan ha passat l’accident, la conductora del vehicle ha resultat ferida, però menys greu. El mateix ha passat amb el conductor de l’altre vehicle afectat. Ambdós han estat traslladats a l’hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

Els Mossos van rebre l’avís aquest dissabte a les 18:53 hores. La víctima i la conductora circulaven amb aparent normalitat per l’N-2 quan un altre cotxe va col·lidir amb elles de manera frontal i va posar fi a la vida de la copilot. El conductor i únic ocupant de l’altre vehicle implicat va resultar ferit menys greu i els Mossos el van detenir per un homicidi per imprudència greu i per un delicte contra la seguretat viària, ja que va donar positiu penal en alcoholèmia amb una taxa d’1,23 mg/l. La policia encara investiga les causes de l’accident, però tot apunta que el conductor podria haver perdut el control del vehicle a causa d’una distracció per la forta ingesta d’alcohol que es va determinar en el test que va fer-se en el lloc dels fets.

Al voltant d’un centenar de víctimes en carreteres catalanes

Les víctimes mortals a les carreteres catalanes s’han reduït un 7,3% els primers nou mesos de l’any respecte al 2022, segons el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al 2019, que és l’any de referència per al compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat, la baixada ha estat encara més pronunciada, amb una reducció del 15,4%. Del gener al setembre hi ha hagut 115 morts en 103 accidents mortals. 10 persones han perdut la vida a la carretera aquest mes de setembre –els mateixos que el maig i el juny-, i ha estat un dels mesos de l’any amb menys morts per accident, només per darrere dels set que hi va haver el febrer. En total, han estat dos morts més que el setembre de l’any passat i un 28,6% menys que el mateix mes del 2019.