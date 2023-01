Dos morts a la C-37 al Pla de Santa Maria en xocar amb un pal de telefonia

Dues persones han mort aquest diumenge a la tarda per una sortida de via a la C-37 al seu pas pel Pla de Santa Maria (Alt Camp). Tal com han explicat les autoritats i ha anunciat l’ACN, el vehicle que conduïen les víctimes hauria xocat contra un pal de telefonia, provocant la mort de dos dels passatgers del cotxe i deixant-ne tres més a l’hospital. De moment, però, no se sap res més ni de les víctimes ni de com s’ha produït l’accident. Segons han informat els serveis mèdics, les víctimes són un home de 54 anys i una dona de 43.

Els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’accident –al punt quilomètric 18 de la carretera– a les 14.37 hores i han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat –que han fet tasques d’excarceració– i sis ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida mobilització cap al lloc de l’accident, els serveis d’emergències no han pogut fer res per salvar la vida de dos dels ocupants del vehicle, que a causa del xoc han mort al lloc dels fets. Tres dones més han resultat ferides i han estat traslladades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona: una greu i la resta en estat menys greu.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Un cap de setmana accidentat

Amb aquestes víctimes, ja són més de 14 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2023. Només aquest cap de setmana ja hi ha hagut diversos morts a les carreteres. El passat dissabtes, dues persones van morir atropellades quan un conductor va perdre el control del seu vehicle a Navarcles. No gaire més lluny, però fora de Catalunya, quatre persones van morir divendres el migdia en un xoc frontal entre dos vehicles.