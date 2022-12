Provoca un accident, fuig i fa auto-stop per tornar a casa

Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Girona han detingut a Amer un home, de 21 anys, com a presumpte autor de diversos delictes contra la seguretat viària, des de conduir sense carnet a fer-ho sota els efectes de l’alcohol i fugir del lloc. El passat 4 de desembre, cap a les 23.30 hores, la policia rep un avís d’un accident entre dos vehicles a la carretera C-63. Quan arriben al lloc dels fets, els agents es troben un dels cotxes implicats al marge amb el conductor ferit atrapat a dins i, l’altre, al mig de la via amb el vidre del conductor trencat i buit.

Els mossos van poder identificar el conductor, que era l’únic ocupant del cotxe, i que havia fugit del lloc de l’accident. Activen un dispositiu de recerca i control i, poc després, aturen un vehicle que anava en direcció Lloret de Mar on viatjava el conductor que suposadament es trobava en el cotxe accidentat.

Borratxo i sense carnet de conduir

El conductor del cotxe que atura la policia catalana els explica que l’home anava amb ell perquè li havia demanat si el podia portar a casa seva. El suposat conductor escàpol tenia restes de vidre a la vestimenta i a la cara. Els agents li fan la prova d’alcoholèmia i dona positiu. La situació es complica quan comproven la resta de les seves dades: no disposava de permís de conduir i estava implicat en la trama Loki, de compra i falsificació de permisos.

Ingressa a presó acusat de diversos delictes

L’home, de 21 anys i amb antecedents policials, va quedar detingut per conduir sota els efectes de l’alcohol, per conduir sense permís, per provocar l’accident de trànsit a la C-63 i per fugir del lloc dels fets sense auxiliar el conductor de l’altre vehicle, a qui li va provocar lesions greus.

El sospitós va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners el 5 de desembre, que va decretar el seu ingrés a presó.