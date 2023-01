Diumenge negre a les carreteres: dos morts i un ferit greu a Catalunya

Diumenge negre a les carreteres catalanes. En les últimes hores dues persones han perdut la vida a les vies del país. En poc més de dues setmanes fins a 10 persones ja han mort a Catalunya per culpa d’un accident de trànsit a les carreteres aquest 2023, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

La primera víctima del cap de setmana ha estat un motorista de 44 anys veí de Tarragona que ha perdut la vida aquest diumenge a la matinada en un xoc amb un cotxe a la C-32 a Sant Pere de Ribes (Garraf). L’avís del sinistre s’ha rebut prop de dos quarts de dues de la matinada al quilòmetre 25,5 de la C-32, en sentit Tarragona. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per encalç entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència del xoc ha mort el motorista, mentre els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos.

La segona víctima mortal de la jornada ha estat la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un altre cotxe en la via C-12 a Corbins (Lleida) per causes que encara s’investiguen. Els dos ocupants de l’altre turisme han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 13:36 hores i s’han activat diverses de les seves patrulles, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’accident ha provocat el tall de la circulació en tots dos sentits de la marxa, i seguia interrompuda a les 15.20 hores.

Ferit greu a la Franja

Aquest dissabte es va produir un altre accident a les carreteres. En aquest cas un home de 81 anys i veí de la demarcació de Lleida va resultar ferit de gravetat després d’accidentar-se amb el cotxe que conduïa al punt quilomètric 31,5 de l’N-230 en direcció nord, al terme municipal de Castellonroi, a la comarca de la Llitera, a la Franja. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el sinistre es va produir al voltant de dos quarts de deu de la nit quan l’home va sortir de la via pel marge dret. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar ferit de gravetat i va ser evacuat pels serveis sanitaris a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar agents de la Guàrdia Civil de Fraga, serveis sanitaris i de manteniment de carreteres.