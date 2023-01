Ciutadans canvia la seva imatge combinant el verd fosc i el taronja

Els canvis a Ciutadans no només arriben per part dels seus caps visibles, sinó que també ho fan amb la imatge del partit. Aquest diumenge, en la seva Assemblea Extraordinària de refundació, el partit, fins ara comandat per Inés Arrimadas, ha presentat el seu nou logotip, que modifica el tipus de lletra i introdueix el color verd de fons, una combinació com a mínim discutible. El nom del partit continuarà apareixent en taronja i finalment no hi haurà un canvi en la seva denominació, com s’havia arribat a plantejar al llarg del procés de refundació que el partit va presentar el passat mes de juny després de la desfeta en les eleccions andaluses.

El partit ‘taronja’ manté el seu nom fundacional, que és el “senyal d’identitat del projecte liberal espanyol”, al mateix temps que renova el seu logotip amb un “aire més viu, modern i obert”, segons ha anunciat el partit en la clausura de la seva VI Assemblea General, celebrada aquest cap de setmana a Madrid. Segons explica Cs en un comunicat, el logotip es construeix des del símbol d’una ‘C’ en majúscules que representa la forma d’un hemicicle parlamentari. Segons han precisat els membres de la formació espanyolista, la renovació de la imatge corporativa és una proposta de la nova Executiva escollida en unes eleccions internes, amb l’objectiu de donar un “canvi” al rumb del partit, ja que si es resultats segueixen la mateixa línia els encaminaran, encara més, cap a la desaparició.

Imatge del nou logotip de Ciutadans / Ciutadans

Reivindicar els valors fundacionals

Finalment, el partit ha seguit apostant pel seu nom fundacional, Ciutadans, en el que és una “aposta per reivindicar” els seus “valors fundacionals, els que van il·luminar un projecte polític valent, fresc i la defensa del qual de la idea d’una Espanya de lliures i iguals continua sent més necessària que mai, així com de fer valdre tot el que Cs ha aconseguit en aquests anys de marxa política”, han recalcat.

“Quan mirem enrere i veiem el que ha suposat Ciutadans per a aquest país, comprenem que apostar per la nostra marca és abraçar tot aquest llegat positiu de llibertat, igualtat, regeneració i reformes. Per molt complicat que sigui el moment, el nostre nom no està tacat per la corrupció ni els escàndols, com les marques dels nostres rivals polítics”, ha assenyalat la formació en un discurs molt grandiloqüent recordant èpoques pretèrites millors que les que viuen actualment.

Logotip dirigit als votants “amb visió crítica i de futur”

El nou logotip de Cs s’ha pensat, en paraules de la formació, com a “evolució i modernitat” i es dirigeix a votants “amb visió crítica i de futur” que vulgui distanciar-se dels partits tradicionals. “La nostra nova identitat està inspirada en la llibertat de tots per a crear un conjunt en el qual cada persona desenvolupi les seves millors capacitats. El logotip es construeix des del símbol, una ‘C’ que manifesta el valor de cada ciutadà i que també representa a la sobirania nacional en forma d’hemicicle parlamentari”, han detallat.

Els canvis aposten, a més, pel talent nacional, ja que s’ha dissenyat amb dues tipografies espanyoles que “aporten caràcter didàctic, versatilitat, elegància i gestos valents, dibuixades pràcticament a mesura i en majúscules”.