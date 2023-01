La mercantilització de la tristesa: l’abús comercial del Blue Monday

El Blue Monday torna a apropar-se. Demà dia 16, tercer dilluns de gener, és el més trist de l’any segons va establir el 2005 el psicòleg de la Universitat de Cardiff Cliff Arnall. Va triar aquest dilluns a partir d’una fórmula pseudocientífica. En aquest dia coincideixen diversos factors: el període de suposada alegria de Nadal ja queda lluny, hem tornat a la rutina, arrosseguem l’excés de despeses de les festes i el pes que això té en l’economia domèstica i falta molt per a les següents vacances i el fred. Tot plegat, sota la falta de llum de l’hivern, les escasses hores de sol a causa de la durada curta del dia. I aquesta tristesa també ha trobat una via de mercantilització: productes que es venen amb el reclam que suposadament serveixen per pal·liar el desànim.

La sociòloga de la Universitat Europea Rebeca Cordero qualifica la fórmula de Cliff Arnall de “pseudomatemàtica” perquè va escollir el dia en base a la confluència de diversos factors que creen apatia, tristesa i desgana. “Venim de dies de festa on hem tingut alegria, regals, i hem superat la duresa de l’últim trimestre de l’any. El Nadal és una treva que ara s’acaba”, explica Cordero. El Nadal serveix per millorar l’ànim en un moment de l’any on els dies són curts i freds. Són dies actius on estem obligats constantment a estar al carrer per complir amb els deures del Nadal, com ara anar a buscar els regals o la decoració. “El Nadal és un repte i quan s’acaba, la setmana següent encara estem pensant en les festes. L’altra és la complicada perquè comencem a ser conscients del període de vaques magres del gener”, afegeix l’experta.

El gener és un mes molt llarg, amb dies curts, freds i amb poca socialització. Es redueixen les motivacions per estar al carrer i moltes persones tenen una sensació de buit. Això és en el que es basa el concepte Blue Monday. “També influeix el fet que moltes empreses han avançat la nòmina de gener al desembre i la gent veu que encara queda molt perquè arribi el febrer i puguin cobrar”, assenyala Cordero.

Vendre productes contra la tristesa

El Blue Monday s’ha utilitzat també per mercantilitzar la tristesa i rendibilitzar-la. “Hi ha xarxes socials que suggestionen aquesta tristesa i el Blue Monday s’ha convertit en una mena de Black Friday o de Sant Valentí”, explica la sociòloga Fátima Gómez, que recorda que quan es va establir el concepte una agència de viatges el va utilitzar per promocionar els seus paquets turístics.

“Les botigues ho fan servir per vendre, posen missatges tipus: ‘Si estàs trist ves de viatge’ o ‘Anar de compres treu la tristesa’”, diu a tall d’exemple. D’aquesta manera el Blue Monday serveix per fer publicitat de les rebaixes d’aquesta època de l’any. “S’ha de tenir en compte com s’utilitza aquest dia perquè molts cops s’acaba incitant a la gent a estar trist. Sobretot a la que ja té tendència a estar-ho”, avisa.

Les botigues aprofiten el Blue Monday per promocionar les rebaixes amb missatges com “Ningú està trist comprant” / ACN

Els perfils que més pateixen el Blue Monday

Rebeca Cordero assegura que no tots els perfils de persona s’enfronten al Blue Monday de la mateixa manera. “Hi ha condicions personals que defineixen com enfrontem aquests dies més tristos de l’any. Els individus amb escasses relacions personals i xarxes de contacte i la gent vulnerable econòmicament són els qui més pateixen”, explica. Assegura que l’afectació que té aquest dia depèn molt de les necessitats de cadascú i d’on estableix les prioritats. “També hi ha una part de nostàlgia, d’aquelles persones que viuen lluny i han viatjat per Nadal a veure la família. Ara han hagut de marxar i els pot afectar més”, afegeix.

Les persones amb problemes de salut mental, com ara depressions –que han incrementat molt en els últims anys per la pandèmia i l’estrès, amb un augment de diagnòstics provocat per una conscienciació que fa que la gent consulti més al metge en aquests casos–, també pateixen més en aquesta època de l’any. Així ho assegura Gómez, que assenyala que no hi ha cap estudi científic que estableixi que aquest dilluns en concret és el més trist però sí que és cert que el gener és un mes dur i trist per al conjunt de la societat. “El concepte del Blue Monday fa que hi hagi més tendència a la tristesa en aquests dies, perquè de fet crea un entorn que l’afavoreix. És una mena de ritualització de la tristesa”, afegeix.

Com sortejar la tristesa del Blue Monday?

Les dues sociòlogues conviden a abraçar la tristesa sempre que sigui transitòria. “Si es problematitza s’ha de buscar ajuda, però s’ha d’anar amb compte de no estigmatitzar la tristesa”, adverteix Fátima Gómez. Per la seva banda, Rebeca Cordero crida a establir rutines a nivell personal per sortejar aquesta tristesa dels primers dies de l’any. “Desenvolupem el nostre rol productiu, a la feina o com a pares, però no ens dediquem temps a nosaltres mateixos ni prioritzem les nostres necessitats”, lamenta. Per això, insisteix, és important tenir una xarxa de contactes amb qui estar actius i trobar espais per complir amb els objectius vitals que hem establert amb el canvi d’any. “Es tracta, en definitiva, de cuidar-se, recompensar-se i reconèixer-se”, conclou.