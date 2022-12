Com combatre la síndrome del Grinch: quan el Nadal genera odi o tristesa

Sentir nadales o veure les llums de Nadal pot arribar a generar malestar, odi o tristesa a moltes persones. El Nadal és una època on sembla que aquests sentiments no puguin tenir cabuda, però tot i així per a moltes persones és inevitable. Aquest estat d’ànim allunyat de la felicitat que socialment –i comercialment– se’ns diu que s’ha de sentir en aquestes dates són el que es coneix popularment com la síndrome del Grinch, que pren el nom del conte infantil sobre un follet que roba el Nadal. Els experts aconsellen respectar els sentiments propis i aliens i que cadascú passi aquestes dates com cregui convenient, però la pressió social és molt gran i algunes persones han de fer malabars per conviure amb el malestar durant les festes.

El psicòleg i professor de la UOC Enric Soler lamenta que culturalment tenim associat que el Nadal és una època per estar alegres, quan persones poden no estar-hi. “Sembla que estar trist no toca, però es pot tenir aquest sentiment. Si s’ha mort un familiar just per Nadal, has perdut la feina o simplement no comparteixes el consumisme de l’època és normal estar trist o enutjat”, assenyala l’expert, que lamenta que molta gent se senti obligada a estar feliç. “Aquesta obligació empitjora la situació de malestar o malenconia, que s’acaba transformant en ràbia o odi a tot allò que soni a Nadal, com ara les cançons, les llums o la decoració”, adverteix.

La societat té associada la idea que no es pot estar trist durant el Nadal, però moltes persones sí que s’hi senten / Pixabay

La lliçó més important del Grinch: retrobar el sentit autèntic Nadal

Al conte del Grinch, el follet enfadat s’adona que quan treu tots els símbols de Nadal continua havent-hi Nadal, no el pot esborrar. Segons el doctor José Vicente Pestana, professor de psicologia social a la UB i psicoterapeuta d’orientació junguiana, una de les lectures de la faula és que quan es treu tot allò artificial del Nadal et pots retrobar amb el seu autèntic sentit. “Partint d’aquesta base, les persones que mostren rebuig pel Nadal han de veure què és el que els està destorbant l’autèntic sentit de les festes”, explica. Pot ser que a algunes persones els molesti la pressió social, l’operació comercial que es vincula al Nadal o l’artificialitat de les trobades.

Un cop es troba la font del malestar cal passar a preguntar-se què és el que necessitem exactament del Nadal. “Potser necessitem retrobar-nos amb unes persones determinades i no amb altres, fer vacances o un viatge o quedar-nos a casa gaudint de la solitud”, explica Pestana, que insisteix en la importància de “retrobar el sentit del Nadal i del ritual nadalenc”. “El Grinch sembla un personatge dolent, però fa bé de fer una crida a trobar el que és el Nadal per a cadascú”, assenyala. Per tant, la lliçó més important que deixa el conte del Grinch i que sovint oblidem és la necessitat de retrobar-se amb el significat personal que té aquesta temporada i no cedir a la pressió social.

El mite de l’harmonia familiar

La “hipocresia” de la societat i la pressió per reunir-se amb la família durant aquestes festes pot fins i tot arribar a crear un mite en aquest sentit. “La societat està impregnada del mite de l’harmonia familiar, quan en totes les famílies passen coses i pot ser que a algú no li vingui de gust compartir taula amb un familiar”, assenyala l’expert. En aquest sentit, explica que algunes persones “no entenen per què s’han de reunir amb la família si en realitat no se suporten”.

A banda de la hipocresia de trobar-se per Nadal amb persones que no veus durant l’any perquè la relació és freda, l’expert hi suma el fet d’haver de fer regals per obligació. “Les persones a les quals no els agrada fer regals d’aquest tipus tenen un perfil més racional, valoren l’autenticitat de les coses”, explica. Assegura que aquest tipus de persones podrien fer un regal qualsevol altre dia de l’any i ho farien amb “molta més il·lusió”, de manera que crida a respectar “l’autonomia moral” de cada persona.

Els dinars familiars per Nadal poden molestar algunes persones / Pixabay

Mantenir-se autèntics sense sentir-se culpables

Soler sosté que s’ha de respectar la distància que cada persona vulgui establir respecte el Nadal. “Tant la persona que se sent així com les que viuen el Nadal en plenitud han de respectar-se mútuament”, defensa. Recorda que “no és obligatori ser feliç i cantar nadales” sinó que simplement s’ha de respectar la diferència i els qui no combreguen amb el Nadal.

L’expert convida les persones que sentin malestar amb el Nadal a “connectar amb la seva realitat” i mantenir-se “autèntics” sense sentir-se culpables. “Han de pensar en els mateixos, no tenen cap obligació de seguir la onada de la majoria. Que es quedin amb el que més els agradi d’aquests dies, com ara aprofitar les vacances per fer un viatge”, raona abans d’afegir que és important que sàpiguen dir no als compromisos familiars sense arrossegar un sentiment de culpabilitat.

Les claus per portar bé el Nadal si n’ets enemic

Pestana i Soler aconsellen seguir els següents punts per mantenir-se autèntic en aquesta època i abraçar els sentiments personals que provoca el Nadal en cadascú: