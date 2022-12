Tió era un tronc màgic que vivia al fons del mar: activitats de Nadal a L’Aquàrium

Si hi ha un lloc a Catalunya on es pot estimular la fantasia dels més petits i alhora descobrir una cara apassionant de la natura és L’Aquarium de Barcelona. Només en aquest recinte et pot fer realitat la màgia del Nadal que combini la imatge mítica de Puff, el drac que vivia al fons del mar i sortia a jugar amb un nen, i la tradició del tió de Nadal, que a L’Aquàrium és subaquàtic. Fer cagar aquest tió que aquests dies està alimentant el personal de les instal·lacions és una de les originals activitats nadalenques ha preparat L’Aquàrium per a tota la família. En el tió s’hi podrà participar el 22, 23 i 24 de desembre en quatre sessions: a les 12 hores, a les 13 h, a les 16.30 h i a les 17.30 h. I si hi vas t’enduràs una bona sorpresa.

Però això només és el principi, perquè si continues la visita al recinte, on hi ha milers d’animals marins dels quals es podran aprendre moltes coses –peixos, estrelles, meduses i taurons– podràs viure en família tota una aventura. I hi ha activitats per a totes les vacances de Nadal, fins al 8 de gener.

L’Aquàrium de Barcelona proposa un Nadal sota el mar / Cedida

Joc de pistes per fer una postal de Nadal

Si t’animes a crear una postal nadalenca amb els habitants de L’Aquàrium, et conviden a resoldre un joc de pistes i gaudir de la visita.

Destinataris : públic familiar.

: públic familiar. Calendari: del 17 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

del 17 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023. Horari : tot el dia.

: tot el dia. Ubicació: El material amb les pistes es recull a l’entrada.

Missatge de Nadal per al fons del mar

A L’Aquàrium de Barcelona han preparat una xarxa perquè tothom que ho vulgui pugui deixar missatges de Nadal per tenir cura del fons del mar.

Destinataris : públic familiar.

: públic familiar. Calendari: del 17 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

del 17 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023. Horari : tot el dia.

: tot el dia. Ubicació: zona de bambús.

Taller de decoració nadalenca

Els visitants de L’Aquàrium aquestes festes, abans de Cap d’Any, podran crear un pingüí lluminós per a l’arbre de Nadal i emportar-se’l a casa.

Destinataris: públic familiar (activitat recomanada a totes les edats).

Calendari: 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2022.

Horari: de 12h a 14h.

Ubicació: cafeteria (2a planta).

El mar de Nadal

Aquests dies, durant totes les vacances de Nadal i ja des d’aquest cap de setmana, 17 i 18 de desembre, es pot anar a L’Aquàrium a dibuixar i pintar l’animal marí que més t’agradi i participar en la creació d’un mural del mar únic.

Destinataris: públic familiar

públic familiar Calendari: 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022 i 2, 3, 4, 7 i 8 de gener de 2023.

17, 18, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022 i 2, 3, 4, 7 i 8 de gener de 2023. Horari : de 16h a 18h

: de 16h a 18h Ubicació: Explora! (2a planta).

Taller de xapes nadalenques

Deixar volar la imaginació i crear una xapa per gaudir d’un Nadal ben màgic és la proposta d’aquesta activitat.

Destinataris: públic familiar (recomanada a totes les edats).

Calendari: del 2 al 8 de gener de 2023 (excepte el 6 de gener).

Horari: de 12h a 14h.

Ubicació: cafeteria (2a planta).

Teatre de Nadal

L’Aquàrium proposa viure una aventura pel fons del mar en un espectacle que no et deixarà indiferent.

Destinataris: públic familiar

públic familiar Calendari: 22, 23, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2022 i 2, 4 i 5 de gener de 2023.

22, 23, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2022 i 2, 4 i 5 de gener de 2023. Horari: 12h

12h Ubicació: Auditori de L’Aquàrium de Barcelona.

I totes les activitats van dirigides a públic familiar i estan incloses al preu de l’entrada.