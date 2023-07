Un motorista de 23 anys mor en sortir de la carretera a l’Urgell

Un motorista de 23 anys ha mort aquesta nit en un accident de trànsit a la C-14 al quilòmetre 84,2, a Ossó de Sió (Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els serveis d’emergència van rebre un avís poc abans de la mitjanit i van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Les primeres investigacions apunten que l’accident es va produir quan el motorista va sortir de la via i, a conseqüència del xoc, va morir a l’acte. Trànsit assegura que encara es desconeixen les causes dels sinistres. Amb aquesta nova víctima, el nombre total de persones mortes en accidents de trànsit en vies interurbanes a Catalunya puja a 87, de les quals 32 eren motoristes.

Dos tècnics del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Homicidi imprudent a Tortosa

El jutjat de guàrdia de Tortosa ha deixat en llibertat provisional amb mesures cautelars la conductora que dilluns va ser detinguda per matar un motorista en un accident de trànsit. La dona, de 27 anys, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia i els Mossos d’Esquadra la van detenir per homicidi per imprudència greu conduint sota els efectes de l’alcohol. El jutjat ha obert una causa pels mateixos dos delictes i ha obligat la conductora a presentar-se periòdicament al jutjat, li ha retirat el passaport i li ha prohibit conduir i sortir del territori.

L’accident va tenir lloc a les 22.15 d’aquest dilluns, quan els serveis d’emergència van rebre un avís per un accident greu entre un cotxe i un ciclomotor a la C-42, a l’altura de Tortosa. Les patrulles dels Mossos d’Esquadra van trobar el motorista estès a terra i sense donar signes de vida. A uns 200 metres del lloc dels fets, els agents van trobar el cotxe sinistrat i la conductora, que donava senyals evidents d’estar sota els efectes de l’alcohol. En fer-li el test, la noia va donar una taxa de 0,94 ml/g.