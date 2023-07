Accident mortal a la carretera: mor un motorista a Tortosa

Aquesta setmana s’ha produït una nova tragèdia a les carreteres. Un motorista de 61 anys i veí de Roquetes, al Baix Ebre, ha mort en un accident a la C-42 a Tortosa. Els fets van tenir lloc ahir, dilluns 24 de juliol, a un quart d’onze de la nit quan un turisme va col·lisionar amb el motorista provocant-li la mort. En relació amb aquesta víctima mortal, els Mossos d’Esquadra han detingut una dona de 27 anys com a presumpta autora de dos delictes d’homicidi per imprudència greu i conduir sota els efectes de l’alcohol, ja que va donar una taxa de 0,94 ml/g quan va fer el control d’alcoholèmia.

Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 5,7 de la C-42. Quan van arribar les autoritats policials per fer-se càrrec de la situació, en concret 5 dispositius del cos dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies acompanyades de l’equip del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), van trobar el cos del motorista sense vida. Aquest ha estat el punt que ha portat les autoritats a detenir, després d’una investigació, a la conductora del vehicle que va causa l’accident.

Dos tècnics del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Aquesta mateixa tarda, poques hores després de la detenció de la conductora, el Jutjat de Guàrdia de Tortosa ha decretat llibertat provisional amb mesures cautelars per a la detinguda. Tot i haver-la deixat en llibertat, però, la justícia tortosina ha obert dues causes contra la conductora, una per homicidi imprudent i l’altra per conduir sota els efectes de l’alcohol. Per tal d’evitar que es pugui tornar a produir una tragèdia d’aquestes característiques, el jutge ha decidit obligar la conductora a personar-se periòdicament davant de la justícia i li ha retirat el passaport i el carnet de conduir.

86 accidents mortals

Amb la tragèdia d’ahir a la nit ja són 86 les persones que han perdut la vida per accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya. Del total de víctimes mortals, 31 d’aquestes persones eren motoristes.