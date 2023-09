Nou balanç del terratrèmol del Marroc: més de 2.900 morts i 5.500 ferits

El balanç de morts que ha deixat el terratrèmol que va sacsejar divendres de la setmana passada Marràqueix continua creixent. Ja són més de 2.900 les persones que van perdre la vida, i el nombre de ferits escala fins a 5.500, segons les últimes informacions facilitades pel Ministeri d’Interior del Marroc que ha recollit la televisió estatal SNRT. Aquesta última actualització arriba en plenes tasques de rescat, en les quals diversos països, com ara Espanya, també han posat de la seva part enviant operatius en expedicions internacionals per facilitar aquesta feina. Malgrat els nombrosos oferiments de la comunitat internacional, però, el Marroc ha rebutjat l’ajuda de diversos països argumentant que acceptar-la “podria ser contraproduent”.

A hores d’ara, el Marroc tan sols ha acceptat el suport d’Espanya, el Regne Unit, Qatar i els Emirats Àrabs, ja que els considera països amics. En canvi, altres estats com Alemanya, Algèria o França també s’han ofert a ajudar, però com que no els consideren “països amics, el govern marroquí ha preferit desvincular-se’n i no acceptar el seu suport. El motiu, però, que al·leguen és que hi hauria “manca de coordinació” entre ells. En un comunicat que han emès aquest dimarts, el país agraeix la “solidaritat” que han expressat diversos estats i es limiten a comentar que, segons avancin les tasques avaluaran “les possibles necessitats” i es plantejaran acceptar més suport internacional per al rescat.

Una dona plora entre les runes del terratrèmol / EP

Un sisme colpidor

El sisme es va registrar poc després de les 23.10 hores de la nit de divendres i va sacsejar la regió al sud-oest de Marràqueix. L’epicentre, però, no es va detectar a la ciutat, sinó a la localitat d’Ighil. Més enllà de la ciutat, les afectacions es va sentir arreu del territori, i van provocar nombrosos esfondraments d’edificis en diversos punts del país. Les tres províncies del Marroc més afectades pel sisme són Al Houz, Taroudant i Chichaoua, segons va detallar el Ministeri de l’Interior marroquí. La por a noves rèpliques ha mantingut en alerta a la població durant els dies posteriors al terratrèmol.