La comunitat marroquina a Catalunya, colpida pel terratrèmol

La comunitat marroquina a Catalunya viu amb molt dolor i tristesa aquests moments de tragèdia arran del fort terratrèmol que ha colpejat Marràqueix aquesta nit passada, i ja ha deixat més de 1.000 mort i 1.200 persones ferides, moltes de les quals en estat greu. Des de l’altra banda del mar, la comunitat ja s’ha posat mans a l’obra per donar tota l’ajuda possible als seus compatriotes afectats. L’associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya està coordinant-se amb altres entitats per fer-hi arribar el que calgui. El seu president, Ahmed Abair, ha explicat a l’ACN que fan falta mantes i llençols, tendes de campanya i roba, però també medicines; i per fer-los-hi arribar volen enviar-ho tot a través de camions, que és el mateix mètode que van fer servir l’any 2004 arran del terratrèmol d’Alhucemas. És per això que emplacen a tota la ciutadania de Catalunya a fer-los arribar aquests béns que els falten per poder-los enviar fins al Marroc.

Avui la comunitat s’ha llevat ben d’hora per intentar donar resposta a la incertesa de la situació. “Alguns estan molt afectats”, reconeix Abair, que relata que moltes famílies havien acabat de tornar ara de passar les seves vacances al Marroc. “Han tornat i ara diuen que tot el que han gaudit, que estaven contents i bé, s’ha esborrat i s’ha convertit en tristesa”, explica. Aquesta és la sensació que tenen més enllà de si el terratrèmol ha afectat la seva ciutat natal o no. És el cas d’en Boumedien El Karkri Morabet, qui, per molt que la tragèdia s’ha produït lluny de casa seva, ho està vivint “molt malament”: “Els pobres estan morint, no és una qüestió de països. M’importen els pobres i qui pot ajudar per salvar-los”, expressa. És per això que en Boumedien reclama al Govern que posi tota la seva ajuda a disposició per contribuir a les tasques de rescat: “Que ens ajudin, que som veïns”, diu.

El president de l’associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Ahmed Abair, parlant i coordinant ajuda des de la seu / ACN

Ajuda humanitaria de Catalunya

Boumedien reclama l’ajut dels governs, més enllà del que pugui aportar la gent. Apunta que els marroquins que viuen a Catalunya no poden ajudar i que al seu país els falten “moltes coses”: “La gent està morint, sense ajuda, són molts camps i moltes ciutats afectades i no es pot fer res. Només demanem a Catalunya i a Espanya que ajudin, perquè som veïns”, argumenta. En aquest sentit, el Govern ja ha anunciat que enviarà dispositius d’ajuda humanitària per donar resposta a la tragèdia. El Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència es reunirà el pròxim dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà, segons ha confirmat la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio.