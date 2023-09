La comunidad marroquí en Cataluña, afectada por el terremoto

La comunidad marroquí en Cataluña vive con mucho dolor y tristeza estos momentos de tragedia a raíz del fuerte terremoto que ha golpeado Marrakech esta noche pasada, y ja ha dejado más de 1.000 muerto y 1.200 personas heridas, muchas de las cuales en estado grave. Desde la otra banda del mar, la comunidad ya se ha puesto manos a la obra para dar toda la ayuda posible a sus compatriotas afectados. La asociación AMISTOSA de los Inmigrantes Marroquíes en Cataluña está coordinándose con otras entidades para hacer llegar el que haga falta. Su presidente, Ahmed Abair, ha explicado a la ACN que hacen falta mantas, sábanas, tiendas de campaña y ropa, pero también medicinas; y para hacérselo llegar quieren enviarlo todo a través de camiones, que es el mismo método que usaron en 2004 a raíz del terremoto de Alhucemas. Es por eso que emplazan a toda la ciudadanía de Cataluña a hacerlos llegar estos bienes que los faltan para poderlos enviar hasta el Marruecos.

Hoy la comunidad se ha quitado bien temprano para intentar dar respuesta a la incertidumbre de la situación. «Algunos están muy afectados», reconoce Abair, que relata que muchas familias habían acabado de volver ahora de pasar sus vacaciones en el Marruecos. «Han vuelto y ahora dicen que todo el que han disfrutado, que estaban contentos y bien, se ha borrado y se ha convertido en tristeza», explica. Esta es la sensación que tienen más allá de si el terremoto ha afectado su ciudad natal o no. Es el caso de en Boumedien E Karkri Morabet, quien, por mucho que la tragedia se ha producido lejos de casa suya, lo está viviendo «muy mal»: «Los pobres están muriendo, no es una cuestión de países. Me importan los pobres y quienes puede ayudar para salvarlos», exprés. Es por eso que en Boumedien reclama en el Gobierno que ponga toda su ayuda a disposición para contribuir a las tareas de rescate: «Que nos ayuden, que somos vecinos», dice.

El presidente de la asociación AMISTOSA de los Inmigrantes Marroquíes en Cataluña, Ahmed Abair, hablando y coordinante ayuda desde la sede / ACN

Ayuda humanitaria de Cataluña

Boumedien reclama la ayuda de los gobiernos, más allá del que pueda aportar la gente. Apunta que los marroquíes que viven en Cataluña no pueden ayudar y que en su país los faltan «muchas cosas»: «La gente está muriendo, sin ayuda, son muchos campos y muchas ciudades afectadas y no se puede hacer nada. Solo pedimos en Cataluña y en España que ayuden, porque somos vecinos», argumenta. En este sentido, el Gobierno ya ha anunciado que enviará dispositivos de ayuda humanitaria para dar respuesta a la tragedia. El Comité Catalán de Ayuda Humanitaria de Emergencia se reunirá el próximo miércoles 13 de septiembre por la tarde para dar respuesta en las necesidades inmediatas del país norteafricano, según ha confirmado la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret, en declaraciones en TV3 y Catalunya Ràdio.