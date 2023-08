Busquen un home de 77 anys desaparegut al Prat de Llobregat el dissabte

Els Mossos d’Esquadra han demanat ajuda per trobar l’Antonio, un home de 77 anys i veí del Prat de Llobregat que va desaparèixer en aquest municipi el dissabte passat. Com habitualment, els Mossos han descrit la vestimenta que duia l’home en el moment de la seva desaparició. L’últim cop que se’l va veure duia una samarreta de tirants blava, uns pantalons curts també blaus, una gorra del mateix color i unes sabates marrons. L’home, que podria estar desorientat, porta una placa amb el seu nom inscrit. L’Associació de Veïns de la Granja del Prat de Llobregat ha organitzat grups de recerca i demana ajuda ciutadana per poder trobar aquest home.

L'Antonio va desaparèixer al Prat de Llobregat el 26 d'agost. Ajuda'ns a trobar-lo



Antonio desapareció en el Prat de Llobregat el 26 de agosto. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/TCXuripEqA — Mossos (@mossos) August 28, 2023 Tuit dels Mossos d’Esquadra on demanen ajuda per trobar l’Antonio, un home de 77 anys desaparegut al Prat de Llobregat el passat dissabte que podria estar desorientat / Twitter

Troben “sana i estàlvia” l’Akkiko, desapareguda al passeig de Gràcia de Barcelona

Els Mossos han trobat “sana i estàlvia” l’Akkiko, la dona japonesa que va desaparèixer el diumenge 27 d’agost al passeig de Gràcia de Barcelona. La dona, de 82 anys, es va desorientar en aquesta zona de la capital catalana i es va perdre, però finalment ha estat localitzada. Els Mossos han agraït la col·laboració ciutadana per a trobar-la. En el tuit que van publicar per demanar ajuda per a localitzar-la en van fer una descripció acurada: 1,55 metres d’alçada i complexió prima, vestida amb uns pantalons foscos i una samarreta blanca de màniga curta i probablement desorientada. Finalment, se l’ha pogut trobar sana i estàlvia, tal com els Mossos esperen trobar l’Antonio, l’home de 77 anys desaparegut al Prat de Llobregat aquest dissabte.