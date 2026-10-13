Les incidències al servei de Rodalies s’acumulen i els motius són diversos. Els últims temporals han dut la infraestructura al límit, però els usuaris també pateixen les conseqüències dels robatoris de coure o de les retencions, constants a les estacions de la regió metropolitana de Barcelona. Quan hi ha incidències, Adif gestiona tot el que fa referència a la infraestructura, la seguretat i la reparació. Mentrestant, Renfe activa els plans d’explotació i contingència, reorganitza el servei i mobilitza, quan és necessari, transport alternatiu per carretera.
Tot plegat genera un protocol ineficaç que no aconsegueix aturar la incertesa dels passatgers, segons es lamenten les plataformes d’usuaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que el Departament de Territori “és conscient” que la informació que desplega Renfe “no sempre assoleix el nivell de claredat i immediatesa desitjable”. “Per això es treballa amb els operadors per millorar la informació en temps real, la coordinació entre canals i l’orientació a l’usuari”, apunta la consellera en una resposta parlamentària als Comuns.
Les darreres setmanes han estat marcades per les incidències que el temporal ha provocat en el servei de diferents línies, especialment l’R2, l’R8 i l’R11. Consultats per El Món la setmana passada, diversos passatgers lamentaven, des de l’estació de Granollers, la desorientació i els dubtes sobre quin de tots els trens havien de sortir abans. La seguretat privada del recinte era l’encarregada de desviar els usuaris a les andanes, mentre que els informadors s’ocupaven del servei alternatiu de busos. També hi va haver problemes a l’R1 –que opera al Maresme– i l’R7 –que uneix Sant Andreu amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Preocupació amb els robatoris de coure
Més enllà dels temporals, els robatoris de coure també han guanyat protagonisme els darrers anys. El coure és un dels materials més rendibles al mercat negre i els Mossos d’Esquadra calculen que n’hi ha uns 16 robatoris cada dia a Catalunya. Concretament, la xarxa de trens catalana ha patit uns 150 robatoris des de principi d’any, gairebé un robatori per dia. Segons una informació de La Vanguardia, aquesta xifra suposa el 40% dels robatoris que hi ha a tot l’Estat.
En el cas de Rodalies, aquestes accions es produeixen en zones accessibles i de baixa visibilitat, especialment en horari nocturn. En aquest sentit, s’observa, apunta el departament en la resposta parlamentària, una recurrència en determinats corredors i entorns metropolitans, “especialment en línies de Rodalies amb elevada intensitat de circulacions”.
Territori ha configurat un grup de treball específic amb Adif i Renfe per abordar aquests robatoris amb “mesures de protecció física i tecnològica a la infraestructura”, com poden ser tancaments, més servei de videovigilància o altres sistemes dissuasius. També s’ha focalitzat l’activitat policial en punts crítics, en el marc dels plans operatius contra el robatori de metall, i s’ha demanat prioritzar els “trams vulnerables”.