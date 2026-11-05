Fonts dels Mossos d’Esquadra insistien que els aldarulls del 24 d’octubre passat a Barcelona, sota el paraigua de Blocus, havia tingut un precedent. Una mena de demostració, de test, de prova. En concret, una protesta de cinc-cents estudiants a Manresa el passat 21 d’octubre que van acabar amb llançament d’objectes a la delegació del Govern a la Catalunya Central i el trencament de la porta, així com als cotxes policials, destrosses en mobiliari urbà i furts en botigues de queviures. “Vam tenir un avís”, indiquen les mateixes fonts tot apuntant que no van avaluar prou l’amenaça que representava. És a dir, una protesta estudiantil en defensa de les excursions i dels equips docents, aprofitada per un moviment que va acabar amb actes vandàlics.
Aquest dijous els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Manresa han comunicat la detenció de catorze joves com a presumptes autors dels delictes de desordres públics, atemptat contra els agents de l’autoritat, robatori amb violència i lesions. De fet, el mateix dia dels fets, el 21 d’octubre, es van fer vuit detencions conjuntament amb la Guàrdia Urbana de la capital del Bages. Els Mossos van continuar les perquisicions a través del grup especialitzat en delinqüència juvenil i delinqüència urbana de la comissaria de Manresa, que han permès identificar i relacionar vuit menors més amb els incidents. Sis d’ells van ser detinguts entre els dies 2 i 3 de novembre, mentre que els altres dos són inimputables per raó d’edat.
Accions investigades
La policia ha obert les diligències pels atacs a edificis públics, llançaments de pedres contra agents i vehicles policials, robatori amb violència i agressió a d’altres joves que participaven a la protesta. També un dels menors arrestats està acusat de sostreure un paquet a un repartidor a domicili. Els agents també remarquen que un cop finalitzada la mobilització, al migdia, un grup de joves va continuar “provocant incidents i alterant l’ordre públic”.
Concretament, haurien cremat papereres i van fer pintades i trencadissa de vidres en diversos establiments. També van desplaçar contenidors amb la intenció de tallar el trànsit i aixecar una barricada. Posteriorment, la policia subratlla que els joves “van entrar a un supermercat, on van provocar desordres, van bolcar prestatgeries amb productes alimentaris i se’n van endur articles”. Així mateix, inclouen que van sacsejar i intentar obrir vehicles estacionats a la via pública.
Un balanç de detencions
En total, els Mossos sumen quinze detencions a catorze persones pels fets del 21 d’octubre: deu per desordres públics, una per atemptat contra els agents de l’autoritat, tres per robatori amb violència i una per lesions. Una de les menors acumula dues detencions, una per robatori amb violència i una altra per lesions.
Entre els detinguts hi ha tretze menors d’edat, d’entre 14 i 17 anys, i un jove de 19 anys. Es tracta d’onze nois i tres noies. Tots els detinguts per desordres públics i atemptat contra els agents de l’autoritat són nois. Un d’ells va tornar a ser detingut tres dies més tard, el dissabte 24 d’octubre, durant els aldarulls que es van produir a Barcelona.
D’altra banda, les tres noies les han detingut per la seva presumpta participació en els delictes de robatori amb violència i lesions. La investigació també ha permès identificar i relacionar amb els fets dos menors més, d’entre 11 i 13 anys, implicats en el robatori amb violència i les lesions, però que són inimputables per edat.