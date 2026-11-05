Fuentes de los Mossos d’Esquadra insistían en que los disturbios del 24 de octubre pasado en Barcelona, bajo el paraguas de Blocus, habían tenido un precedente. Una especie de demostración, de test, de prueba. En concreto, una protesta de quinientos estudiantes en Manresa el pasado 21 de octubre que terminó con el lanzamiento de objetos a la delegación del Gobierno en la Cataluña Central y el rompimiento de la puerta, así como a los coches policiales, destrozos en mobiliario urbano y hurtos en tiendas de comestibles. «Tuvimos un aviso», indican las mismas fuentes señalando que no evaluaron suficientemente la amenaza que representaba. Es decir, una protesta estudiantil en defensa de las excursiones y de los equipos docentes, aprovechada por un movimiento que terminó con actos vandálicos.

Este jueves, los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Manresa han comunicado la detención de catorce jóvenes como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos, atentado contra los agentes de la autoridad, robo con violencia y lesiones. De hecho, el mismo día de los hechos, el 21 de octubre, se realizaron ocho detenciones conjuntamente con la Guardia Urbana de la capital del Bages. Los Mossos continuaron las pesquisas a través del grupo especializado en delincuencia juvenil y delincuencia urbana de la comisaría de Manresa, que han permitido identificar y relacionar a ocho menores más con los incidentes. Seis de ellos fueron detenidos entre los días 2 y 3 de noviembre, mientras que los otros dos son inimputables por razón de edad.

La puerta de entrada de los servicios territoriales de Educación en la Cataluña Central el día de los disturbios/Nia Escolà/ACN

Acciones investigadas

La policía ha abierto diligencias por los ataques a edificios públicos, lanzamientos de piedras contra agentes y vehículos policiales, robo con violencia y agresión a otros jóvenes que participaban en la protesta. También uno de los menores arrestados está acusado de sustraer un paquete a un repartidor a domicilio. Los agentes también remarcan que una vez finalizada la movilización, al mediodía, un grupo de jóvenes continuó «provocando incidentes y alterando el orden público».

Concretamente, habrían quemado papeleras y realizaron pintadas y rotura de cristales en varios establecimientos. También desplazaron contenedores con la intención de cortar el tráfico y levantar una barricada. Posteriormente, la policía subraya que los jóvenes «entraron a un supermercado, donde provocaron desórdenes, volcaron estanterías con productos alimenticios y se llevaron artículos». Asimismo, incluyen que sacudieron e intentaron abrir vehículos estacionados en la vía pública.

Un balance de detenciones

En total, los Mossos suman quince detenciones a catorce personas por los hechos del 21 de octubre: diez por desórdenes públicos, una por atentado contra los agentes de la autoridad, tres por robo con violencia y una por lesiones. Una de las menores acumula dos detenciones, una por robo con violencia y otra por lesiones.

Entre los detenidos hay trece menores de edad, de entre 14 y 17 años, y un joven de 19 años. Se trata de once chicos y tres chicas. Todos los detenidos por desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad son chicos. Uno de ellos volvió a ser detenido tres días más tarde, el sábado 24 de octubre, durante los disturbios que se produjeron en Barcelona.

Por otra parte, las tres chicas han sido detenidas por su presunta participación en los delitos de robo con violencia y lesiones. La investigación también ha permitido identificar y relacionar con los hechos a dos menores más, de entre 11 y 13 años, implicados en el robo con violencia y las lesiones, pero que son inimputables por edad.