Los Mossos d’Esquadra han enviado un correo electrónico a una decena de escuelas e institutos del distrito de Ciutat Vella, en Barcelona, explicando cómo colaborar en la identificación de menores que participaron en los disturbios instigados por el movimiento Blocus del pasado sábado 24 de octubre. Esta acción ha encendido algunos claustros y ha movilizado al sindicato mayoritario USTEC, que en un comunicado recuerda que “los centros educativos no son extensiones de los dispositivos policiales”.

La asociación de direcciones AXIA confirma a El Món la existencia de estos correos en el distrito barcelonés, pero remarca al mismo tiempo que no hay una preocupación generalizada entre las direcciones de la capital por los disturbios de hace dos sábados. Por otro lado, fuentes policiales consultadas por este diario defienden que los agentes no actuaron de forma “prospectiva” sino que fueron las direcciones las que contactaron pidiendo un protocolo de actuación.

En el correo, que ha adelantado La Directa, la policía “solicita la colaboración” de las direcciones “en caso de que dispongan o reciban cualquier información que pueda resultar de interés para la investigación de los hechos, como la posible identificación de alumnos implicados, imágenes, vídeos, nombres o cualquier otro dato relevante”. Todo esto ha generado malestar entre la comunidad docente.

Un momento de los disturbios del pasado 24 de octubre en el centro de Barcelona | ACN

Los sindicatos piden explicaciones a Educación

La USTEC ha pedido explicaciones a Educación y que garantice el derecho de los niños y adolescentes, la protección de sus datos y la seguridad jurídica de los docentes. También pide “poner freno” a la “introducción de la lógica policial” y del “control dentro de los centros educativos”. El sindicato advierte que “ni los equipos directivos ni el profesorado pueden ser convertidos en instrumentos de investigación” y expone su “preocupación” por el hecho de que la comunicación con Mossos haya sido “informal”.

La CGT también ha mostrado su rechazo “frontal” a este intercambio de correos, que califican de “barbaridad”. “Las educadoras no somos informadoras secretas de la policía, las estudiantes deben poder encontrar, en la escuela, un espacio seguro”, apunta el sindicato. “Nunca debemos ir a la escuela con miedo”, sentencia en un tuit en las redes sociales.

El sindicato cree que esta comunicación “no es un hecho aislado”. “Es un nuevo paso en la progresiva introducción de la lógica policial y de control en los centros educativos”, comenta la USTEC en el escrito. Los docentes ya se habían mostrado críticos con otras acciones como el plan piloto para introducir Mossos de paisano en la dinámica de los claustros o la infiltración policial en una asamblea durante el último período de huelgas que generó una catarsis en el Departamento de Educación y de Interior.

La rebelión del personal contra estas acciones ha frenado las expectativas del ejecutivo con algunos de sus proyectos y ha sacado a la luz la tensión entre algunas direcciones y el resto del personal. En todo caso, independientemente de la actuación individual de cada dirección, desde AXIA siempre se han mostrado contrarios a cualquier acción policial dentro de la enseñanza, crítica también con las últimas interacciones entre la policía y las escuelas.