Els Mossos d’Esquadra han enviat un correu electrònic a una desena d’escoles i instituts del districte de Ciutat Vella, a Barcelona, explicant com col·laborar en la identificació de menors que van participar dels aldarulls instigats pel moviment Blocus del passat dissabte 24 d’octubre. Aquesta acció ha encès alguns claustres i ha fet moure el sindicat majoritari USTEC, que en un comunicat recorda que “els centres educatius no són extensions dels dispositius policials”.
L’associació de direccions AXIA confirmen a El Món l’existència d’aquests correus al districte barceloní, però remarca alhora que no hi ha una preocupació generalitzada entre les direccions de la capital pels aldarulls de fa dos dissabtes. D’altra banda, fonts policials consultades per aquest diari defensen que els agents no van actuar de forma “prospectiva” sinó que van ser les direccions les que hi van contactar demanant un protocol d’actuació.
En el correu, que ha avançat La Directa, la policia “sol·licita la col·laboració” de les direccions “en cas que disposeu o rebeu qualsevol informació que pugui resultar d’interès per a la investigació dels fets, com ara la possible identificació d’alumnes implicats, imatges, vídeos, noms o qualsevol altra dada rellevant”. Tot plegat ha generat malestar entre la comunitat docent.
Els sindicats demanen explicacions a Educació
La USTEC ha demanat explicacions a Educació i que garanteixi el dret dels infants i els adolescents, la protecció de les seves dades i la seguretat jurídica dels docents. També demana “posar fre” a la “introducció de la lògica policial” i del “control dins dels centres educatius”. El sindicat avisa que “ni els equips directius ni el professorat poden ser convertits en instruments d’investigació” i exposa la seva “preocupació” pel fet que la comunicació amb Mossos hagi estat “informal”.
La CGT també n’ha mostrat el rebuig “frontal” a aquest intercanvi de correus, que titllen de “barbaritat”. “Les educadores no som informadores secretes de la policia, les estudiants han de poder trobar, a l’escola, un espai segur”, apunta el sindicat. “Mai hem d’anar a l’escola amb por”, sentència en una piulada a les xarxes socials.
El sindicat creu que aquesta comunicació “no és un fet aïllat”. “És un nou pas en la progressiva introducció de la lògica policial i de control als centres educatius”, comenta la USTEC en l’escrit. Els docents ja s’havien mostrat crítics amb altres accions com el pla pilot per introduir Mossos de paisà en la dinàmica dels claustres o la infiltració policial en una assemblea durant l’últim període de vagues que va generar una catarsi al Departament d’Educació i d’Interior.
La rebel·lió de la plantilla contra aquestes accions ha frenat les expectatives de l’executiu amb alguns dels seus projectes i ha tret a la llum la tensió entre algunes direccions i la resta de plantilles. En tot cas, independentment de l’actuació individual de cada direcció, des d’AXIA sempre s’han mostrat contraris a qualsevol acció policial dins l’ensenyament, crítica també amb les darreres interaccions entre la policia i les escoles.