José Manuel Gallardo, pneumòleg: “Quan es detecta un càncer de pulmó, ja és tard”

El càncer de pulmó s’ha consolidat com un dels enemics més implacables de la medicina moderna, no només per la seva agressivitat, sinó per la seva capacitat de romandre ocult fins que el marge de maniobra és mínim. Les paraules del doctor José Manuel Gallardo, prestigiós pneumòleg de l’Hospital Centro de Andalucía, han ressonat amb una claredat que fa esgarrifances: quan la malaltia es fa notar, el rellotge ja corre en la nostra contra.
Aquesta realitat no busca generar un pànic infundat, sinó despertar una consciència crítica en la població (especialment entre aquells que encara miren cap a un altre costat). El càncer de pulmó és un dels tumors amb major incidència a tot l’estat i, malgrat els salts de gegant en la tecnologia mèdica, la seva taxa de supervivència segueix lligada estretament al moment del diagnòstic.
L’enemic que s’amaga darrere del fum
Gallardo és contundent a l’hora d’assenyalar el culpable número u d’aquesta tragèdia sanitària. La gran majoria dels casos diagnosticats avui dia tenen una relació directa amb el tabaquisme. Encara que parlem sovint de la contaminació atmosfèrica o de l’exposició a gasos com el radó, el tabac continua sent el factor que inclina la balança de forma dramàtica en el nostre sistema respiratori.
El problema és que el cos humà té una capacitat d’adaptació sorprenent i perillosa. Els pulmons van patint danys estructurals de manera progressiva, però el fumador sol normalitzar el cansament o la tos matutina. Aquesta adaptació fa que els canvis cel·lulars malignes passin totalment desapercebuts durant anys, cuinant-se a foc lent mentre la persona segueix amb la seva rutina diària sense sospitar absolutament res.
Per què el càncer de pulmó és un assassí silenciós?
Una de les característiques més traïdores d’aquesta patologia és la seva absència de dolor en les fases inicials. A diferència d’altres òrgans que avisen ràpidament amb molèsties agudes, el pulmó permet que el tumor creixi de forma silent i invisible. Com bé apunta el doctor Gallardo, quan el pacient finalment sent que alguna cosa no va bé i acudeix a la consulta, sovint ens trobem en un estadi on la curació total és un repte titànic.
Aquesta falta de senyals d’alarma precoços és el que converteix el diagnòstic tardà en la norma i no en l’excepció. El tumor no necessita gaire espai per expandir-se i, quan arriba a tocar estructures nervioses o bloquejar vies aèries importants, la malaltia ja està avançada. Per això, esperar a sentir-se malament és el pitjor error que pot cometre algú amb perfil de risc.
La tecnologia que ens pot salvar la vida
Davant d’aquest panorama, la medicina preventiva emergeix com l’única taula de salvació real. El doctor insisteix que els fumadors i exfumadors de llarga durada no s’han de conformar amb esperar. El cribratge mitjançant TAC de baixa radiació s’ha convertit en l’eina definitiva per detectar lesions mil·limètriques abans que es converteixin en una amenaça imparable.
Aquesta prova permet identificar nòduls pulmonars en estadis on la cirurgia o els nous tractaments de precisió poden oferir taxes de curació extremadament altes. No es tracta de fer proves a tota la població per sistema, sinó de centrar el focus en el grup de risc: persones d’entre 50 i 80 anys que hagin fumat de manera significativa al llarg de la seva vida.
Els senyals que mai hauries d’ignorar
Tot i que hem dit que és silenciós, de vegades el cos ens envia missatges subtils que ignorem per por o per desconeixement. El símptoma estrella és la tos crònica. Si portes més de tres setmanes amb una tos que no marxa, o si la teva tos habitual de fumador canvia d’intensitat o de so, has de demanar cita amb el teu pneumòleg immediatament.
L’altre senyal d’alerta vermella és l’expectoració amb sang. Qualsevol rastre de sang al moc, per petit que sigui, ha de ser motiu de consulta urgent. Pot no ser res greu, però en aquest context, la prudència és la millor aliada per al nostre benestar futur. Altres símptomes com el dolor toràcic persistent o una pèrdua de pes sense motiu aparent també han d’activar totes les alarmes.
La prevenció és l’única decisió intel·ligent
Deixar de fumar és, sense cap dubte, la decisió més rendible per a la teva salut. En només 24 hores sense tabac, el risc d’infart comença a baixar, i amb els anys, el teixit pulmonar intenta regenerar-se, tot i que el risc mai torna a ser zero per als grans fumadors. Per això, la vigilància activa és el complement necessari a l’abandonament de l’hàbit.
Recorda que el temps és l’actiu més valuós en oncologia. Sotmetre’s a una revisió anual no és una pèrdua de temps, sinó una assegurança de vida. No esperis que el teu cos cridi per demanar ajuda, perquè en el cas del pulmó, el silenci és el perill real. Visitar el pneumòleg avui pot ser la diferència entre explicar-ho o convertir-te en una estadística més d’aquest diagnòstic tardà.
La ciència ha avançat, les teràpies són més eficaces i la supervivència està creixent, però tot aquest arsenal mèdic només és útil si arribem a la batalla en el moment adequat. La teva respiració és el teu motor; no esperis que s’aturi per revisar-ne l’estat. Has revisat la teva salut pulmonar aquest últim any?