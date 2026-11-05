La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l‘UCO, torna a agafar protagonisme enmig de la brega política al voltant del ministeri de Transport. Els agents porten a terme una operació relacionada amb una peça separada, encara qualificada de “secreta” de la causa Koldo que investiga comissions i suborns al ministeri quan n’era el titular José Luis Ábalos amb el seu assessor Koldo Garcia. Un cas que ja li ha costat una dura condemna a l’exsecretari d’organització del PSOE, a Garcia i a l’aconseguidor Víctor de Aldama.
La nova peça també té el vistiplau de la Fiscalia Anticorrupció està dirigida pel titular de la Plaça 2 del Tribunal Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno. Segons les primeres informacions la base de l’actuació de la policia judicial és un informe de l’UCO del qual encara es desconeix el contingut. De fet, Moreno tenia diverses línies d’investigació arran de les perquisicions de l’UCO i els atestats que ha generat la compra de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia de la COVID.
Una executòria, el preàmbul
Moreno també investiga en la causa presumptes tripijocs d’obra pública i els pagaments en metàl·lic del PSOE entre el 2017 i el 2024 per tornar despeses anticipades, una peça que també roman secreta tot i que la investigació ha continuat. L’actuació policial arriba just l’endemà que la sala penal del Tribunal Suprem obrís l’execució de la sentència de la causa mare del cas Mascaretes i amb què reclama el pagament de 647.000 euros a Ábalos, Garcia i Aldama i determina com han de complir les penes de presó imposades de 24 anys a l’exministre i 19 a Garcia. En canvi, a Aldama, els magistrats li demanen compareixences semestrals per justificar la seva activitat i un any de treball socials per a la comunitat.