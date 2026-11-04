El Tribunal Suprem ha tret el cap per recordar que ell també forma part de l’entramat de l’Estat en una dura precampanya electoral. Ho demostra, la interlocutòria que la sala penal ha dictat aquest matí que obre l’executòria de la sentència del cas Mascaretes, el procés que va condemnar l’exministre de Transports de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, el seu assessor Koldo Garcia i l’aconseguidor, Victor de Aldama. L’executòria és el subprocés d’una causa que regula l’execució de les condemnes o decisions judicials. Així que la resolució dictada inclou el requeriment als tres condemnats del pagament de multes, el retorn dels diners obtinguts pels suborns i les indemnitzacions que la sala va estimar. Comptat i debatut, el Suprem reclama l’ingrés de béns i diners per un import total de 647.000 euros.
Segons els números de la interlocutòria, de 15 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, el Suprem reclama en concepte de multes a Ábalos 52.500 euros; a Garcia, 45.750 i 75.000 a Aldama. Tots tres de manera solidària també hauran d’abonar al compte del Poder Judicial 430.298 euros, és a dir, la quantitat que haurien cobrat en suborns i comissions i que va repartir-los Aldama. Pel que fa a les indemnitzacions per responsabilitat civil, la sala els exigeix només a Ábalos i a Garcia l’abonament de 34.450 euros a INECO i a TRAGSATEC, 9,500,54 euros, totes dues societats públiques.
Quinze dies de termini
Així mateix, la interlocutòria només atorga un termini de 15 dies per a tots els pagaments. Un cop exhaurits els 15 dies, s’encetarà el que es coneix com a via de constrenyiment per al pagament de les multes i les indemnitzacions. Pel que fa al pagament de l’import del suborn, el TS encomana a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA) trobar entre els béns i fons dels acusats prou quantitat per pagar l’import imposat.
En la mateixa resolució es determina el període màxim de compliment de presó, 15 anys i 18 mesos en el cas de l’exministre, i 15 en el cas del seu assessor. Pel que fa a Aldama, a canvi d’esquivar la presó, gràcies a la seva delació, se’l cita perquè en un període de 15 dies ratifiqui el consentiment per treballar durant un any en benefici de la comunitat. També se l’adverteix que haurà de comparèixer cada sis mesos al Suprem per informar de les seves activitats laborals, mercantils i empresarials amb plena “observança de l’ordenament jurídic”.