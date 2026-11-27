La mobilització que demana el PSOE de cara els comicis del 29 de novembre arriba a tots els racons. L’exemple és l’exministre de Transport i ex número tres del PSOE i condemnat pel cas Mascaretes, José Luis Ábalos, ha entrat en campanya en la recta final de campanya. Ábalos ha registrat davant la Fiscalia General de l’Estat al govern de la Comunitat de Madrid, en mans d‘Isabel Díaz Ayuso, per suposades irregularitats en les adjudicacions públiques de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia de la COVID per un valor que supera els “133 milions d’euros”.
La denúncia assenyala la presumpta “existència d’un relaxament negligent per part dels responsables directes de la Comunitat de Madrid respecte d’una sèrie de contractes posteriors a la declaració de l’estat d’alarma”. L’exministre assegura en la denúncia que el volum total dels contractes adjudicats superen 133 milions d’euros públics, que en moltes ocasions, no es van utilitzar de manera òptima”. Uns recursos sobre els quals apunta que cal afegir els costos addicionals de la logística de subministrament del material sanitari.
Uns contractes que, atès el relat de la querella, “es van adjudicar amb una rapidesa que va limitar-ne la competència”. Tot plegat amb un grapat “d’empreses sense experiència sanitària prèvia, microempreses amb estructures molt limitades, dubtes sobre la seva capacitat i solvència, diferències de preus i problemes de transparència i traçabilitat dels pagaments”. “La manca de relació entre l’objecte social d’algunes de les empreses adjudicatàries i la provisió de material sanitari” és, per l’exlíder del PSOE, la clau de volta del possible frau i que “qüestiona la capacitat per complir les exigències logístiques d’una operació de la magnitud que es necessitava durant la pandèmia”.
Negligències
“Algunes d’aquestes empreses van experimentar un augment sobtat del volum de negoci l’any de l’adjudicació dels contractes, sense una justificació clara que avalés la seva capacitat per assumir projectes de gran envergadura”, indica la denúncia. En aquesta línia, remarca que “molts dels contractes adjudicats durant l’emergència es van realitzar a través del procediment negociat sense publicitat”. Un procediment que, segons subratlla, “permet una contractació ràpida, però també limita la competència i la transparència, ja que no s’obren els contractes a la licitació pública ni es comparen ofertes de diferents empreses”.
La denúncia davant el ministeri públic també retreu la “manca de documentació justificativa” de les adjudicacions. “En diversos casos, no es va presentar documentació clara que demostrés que les empreses contractades complien els requisits establerts per la llei, com informes de solvència financera o proves d’experiència en el subministrament de productes sanitaris”, emfatitza. En aquest context, la denúncia incorpora diversos exemples i una munició d’indicis documentals que fan suport als seus postulats.
Empreses que formen part de la denúncia
Ábalos considera “eloqüents” empreses que van guanyar adjudicacions com AIR GLOBAL MEDIA, dedicada al sector audiovisual, que va rebre contractes per valor que rondaven els 10 milions d’euros i va multiplicar la seva facturació un 3.474 % el 2020. Un altre dels exemples és VIN DORÉ, sense activitat sanitària acreditada va obtenir adjudicacions per més de 17,5 milions d’euros. Afegeix a la llista, CRAMBO i IP MÁS HOSPITALITY SOLUTIONS que va rebre més de 24 milions sense experiència prèvia en activitats sanitàries.
Més empreses que nomena la denúncia és BACCI SOURCING i MOHAIR PRONTO MODA, empreses tèxtils que segons Ábalos van canviar el seu objecte social sobre la marxa per poder contractar el subministrament de mascaretes i equips de protecció individual. La denúncia posa la banya en el cas de Sigma Dental, una empresa veneçolana que va obtenir cinc adjudicacions per import de gairebé 38,8 milions d’euros. Ábalos, hàbilment, incorpora a la denúncia els vincles del seu propietari amb societats registrades al Panamà i amb una estructura offshore a Barbados, un dels pocs paradisos fiscals que romanen en l’estructura financera internacional.