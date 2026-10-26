La consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Fátima Matute, assegura que els pagaments al grup hospitalari estan justificats per la feina feta i auditada, i defensa que la regió utilitza tots els recursos disponibles, tant públics com privats, per oferir el millor servei sanitari.
Així ho va afirmar durant una entrevista a Servimedia, en què es va mostrar «absolutament convençuda» i va assegurar que té proves que la sanitat «serà objecte de desig» de l’esquerra «per intentar desestabilitzar les eleccions», ja que «la tardor calenta consisteix a treure també els professionals sanitaris al carrer, intentant esperonar una altra Marea Blanca».
La consellera madrilenya va remarcar que no la desviaran del seu camí i va assegurar que la gestió de la Comunitat de Madrid «és absolutament eficient» i que «no estem privatitzant cap servei, ben al contrari», ja que «estem posant al servei públic tots els recursos que té aquesta comunitat autònoma».
Matute va comentar que hi ha altres comunitats autònomes que tenen més concessions o més contractes amb el sector privat que la Comunitat de Madrid. «Jo no ho criticaré, sinó tot el contrari. Estudiaré tots els models de gestió que hi ha per oferir el millor servei públic», va afirmar.
La consellera va insistir que a la Comunitat de Madrid «no s’està desviant ni un sol euro a la medicina privada», sinó que «s’estan utilitzant tots els recursos que tenim per oferir el millor servei públic», perquè «qui estigui assegut en una consulta o estirat en un quiròfan no hagi de preguntar qui m’està operant, sinó que sàpiga que l’operarà la millor persona gràcies als seus impostos».
En aquest sentit, va assenyalar que la pandèmia en va ser un gran exemple, «en què jo sí que vaig treballar, no com la ministra» Mónica García, quan «qui estava en un llit no preguntava si era un llit privat o públic», perquè «es va posar tot al servei de salvar vides i l’important era que aquests recursos estiguessin a disposició de tots els madrilenys i que aquella sanitat fos excel·lent».
La responsable de Sanitat de la Comunitat de Madrid va retreure a l’esquerra que no hagi presentat cap projecte positiu ni cap proposta de millora en sanitat, i va lamentar que el seu llegat serà deixar el ministeri pitjor del que el van trobar. En canvi, va assegurar que al Govern regional «és absolutament tot el contrari», ja que «hem posat a disposició dels madrilenys tot allò que els beneficia», i va constatar que «descontextualitzar les xifres no fa més que demostrar la seva debilitat».
En aquest sentit, va comentar que els diners que es paguen a Quirón corresponen a «feina efectivament realitzada i, a més, auditada», i va remarcar que, si s’analitzen els pagaments als hospitals públics de gestió directa, aquests representen el 90% del pressupost. Per tant, «aquests 7.000 milions que es paguen a Quirón des que hi ha la presidenta corresponen a feina efectivament realitzada», va afirmar, i va afegir que «cal pagar sous i fàrmacs d’alt impacte».
La consellera madrilenya va explicar que un cribratge neonatal, que permet detectar les malalties que tenen tractament, costa tres milions d’euros, mentre que una teràpia CAR-T per ajudar el sistema immunitari a combatre una malaltia costa 300.000 euros. «La gent ha de saber què s’inverteix en salut», va afirmar.
Matute va insistir que «no només estem tractant la població de la Comunitat de Madrid, sinó que també venen persones d’altres comunitats autònomes, moltes governades per l’esquerra, per rebre aquests tractaments». Per això, va concloure que «és un autèntic insult a la intel·ligència de les persones intentar fer veure que estem destinant recursos a interessos espuris», perquè «utilitzarem tots els recursos que tenim, públics i privats, per salvar vides».