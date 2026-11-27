La movilización que pide el PSOE de cara a las elecciones del 29 de noviembre llega a todos los rincones. El ejemplo es el exministro de Transporte y ex número tres del PSOE, condenado por el caso Mascarillas, José Luis Ábalos, quien ha entrado en campaña en la recta final. Ábalos ha registrado ante la Fiscalía General del Estado al gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos de Isabel Díaz Ayuso, por supuestas irregularidades en las adjudicaciones públicas de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de la COVID por un valor que supera los «133 millones de euros».

La denuncia señala la presunta «existencia de un relajamiento negligente por parte de los responsables directos de la Comunidad de Madrid respecto a una serie de contratos posteriores a la declaración del estado de alarma». El exministro asegura en la denuncia que el volumen total de los contratos adjudicados supera los 133 millones de euros públicos, que en muchas ocasiones, no se utilizaron de manera óptima». Recursos sobre los cuales apunta que hay que añadir los costos adicionales de la logística de suministro del material sanitario.

Unos contratos que, según el relato de la querella, «se adjudicaron con una rapidez que limitó la competencia». Todo ello con un grupo «de empresas sin experiencia sanitaria previa, microempresas con estructuras muy limitadas, dudas sobre su capacidad y solvencia, diferencias de precios y problemas de transparencia y trazabilidad de los pagos». «La falta de relación entre el objeto social de algunas de las empresas adjudicatarias y la provisión de material sanitario» es, para el exlíder del PSOE, la clave del posible fraude y que «cuestiona la capacidad para cumplir con las exigencias logísticas de una operación de la magnitud que se necesitaba durante la pandemia».

Isabel Díaz Ayuso, la beneficiada de la condena al Fiscal General/ Jesús Hellín / Europa Press

Negligencias

«Algunas de estas empresas experimentaron un aumento repentino del volumen de negocio el año de la adjudicación de los contratos, sin una justificación clara que avalara su capacidad para asumir proyectos de gran envergadura», indica la denuncia. En esta línea, destaca que «muchos de los contratos adjudicados durante la emergencia se realizaron a través del procedimiento negociado sin publicidad”. Un procedimiento que, según subraya, “permite una contratación rápida, pero también limita la competencia y la transparencia, ya que no se abren los contratos a la licitación pública ni se comparan ofertas de diferentes empresas”.

La denuncia ante el ministerio público también reprocha la «falta de documentación justificativa» de las adjudicaciones. «En varios casos, no se presentó documentación clara que demostrara que las empresas contratadas cumplían con los requisitos establecidos por la ley, como informes de solvencia financiera o pruebas de experiencia en el suministro de productos sanitarios», enfatiza. En este contexto, la denuncia incorpora varios ejemplos y una munición de indicios documentales que sustentan sus postulados.

Primera página de denuncia de Ábalos contra Ayuso a dos días de acabar la campaña electoral/JLAX

Empresas que forman parte de la denuncia

Ábalos considera «elocuentes» empresas que ganaron adjudicaciones como AIR GLOBAL MEDIA, dedicada al sector audiovisual, que recibió contratos por valor que rondaban los 10 millones de euros y multiplicó su facturación un 3.474 % en 2020. Otro de los ejemplos es VIN DORÉ, sin actividad sanitaria acreditada, que obtuvo adjudicaciones por más de 17,5 millones de euros. Añade a la lista, CRAMBO e IP MÁS HOSPITALITY SOLUTIONS, que recibieron más de 24 millones sin experiencia previa en actividades sanitarias.

Más empresas que nombra la denuncia son BACCI SOURCING y MOHAIR PRONTO MODA, empresas textiles que según Ábalos cambiaron su objeto social sobre la marcha para poder contratar el suministro de mascarillas y equipos de protección individual. La denuncia pone el foco en el caso de Sigma Dental, una empresa venezolana que obtuvo cinco adjudicaciones por importe de casi 38,8 millones de euros. Ábalos, hábilmente, incorpora a la denuncia los vínculos de su propietario con sociedades registradas en Panamá y con una estructura offshore en Barbados, uno de los pocos paraísos fiscales que permanecen en la estructura financiera internacional.