El sindicat majoritari del sector ferroviari Semaf ha negat, en un comunicat, que l’aturada d’aquest matí s’emmarqui en un conflicte laboral, tal com ha dit Renfe, i ha acusat l’operador d’actuar de forma negligent durant el transcurs del temporal. Els maquinistes asseguren que han existit “nombroses comunicacions” per part dels representants sindicals i que no és fins a les 7:05 d’aquest matí que l’empresa els ha enviat “el primer correu electrònic” amb els informes sobre l’estat de la infraestructura que havien sol·licitat. “El rastre documental d’aquesta negligència directiva és clar”, comenta Semaf.
El comunicat posa el focus en la represa del servei aquest dilluns malgrat les alertes que l’administració. “L’operadora (Renfe) i l’administrador d’infraestructures (Adif) han demostrat una alarmant manca de previsió en no articular la detenció del servei ferroviari amb prou antelació”, apunta el sindicat. L’escrit posa el focus en la represa del servei aquest dilluns malgrat les alertes que l’administració. Especialment a la línia R2 Sud, que recórrer el Baix Llobregat, una de les zones en què la Generalitat va enviar un doble ES-Alert demanant a la població reduir els desplaçaments.
El relat del sindicat –que detalla gairebé minut a minut els fets d’ahir al vespre– lamenta que Renfe va decidir allargar el servei “al·legant que no s’havia restringit la mobilitat”. “A les 21.20 Rodalies de Catalunya i ADIF, van decidir suspendre la circulació durant deu minuts durant la fase més intensa de la tempesta, situació que es va mantenir fins a les 22.15, cosa que en principi eren deu minuts es va convertir en una hora”, posa d’exemple Semaf.
Els treballadors també acusen Renfe d’haver restablert la circulació sense fer “les comprovacions necessàries fixades en el procediment RV-SGS-PE-03-01 (protocol de seguretat de Renfe)” en aquest cas de l’R2 Sud. Posteriorment, recorden, “un arbre va caure sobre un tren de Mitjana Distància als voltants de Vilanova i la Geltrú”. El sindicat també acusa Renfe de voler reprendre el servei dilluns, després del temporal del cap de setmana, “sense fer les perceptives comprovacions”. “L’empresa va intentar reactivar el servei sense complir el procediment de verificació operativa, que obliga a fer marxes balqnues (trens sense passatgers) i a remetre posteriorment els informes a la representació legal dels treballadors”, continua l’escrit.
És, en aquest darrer punt, que el sindicat i Renfe xoquen frontalment. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha apuntat aquest matí que la seguretat “no és subjectiva” i que l’operadora ha seguit “un procés establert avalat per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària”. Playà ha assegurat que s’han fet marxes blanques tal com dicta el procediment acordat després de l’accident mortal de Gelida de gener passat. D’altra banda, contràriament al que diu Semaf., des de Renfe asseguren que els informes que s’han enviat als sindicats són addicionals, és a dir, que no formarien part del protocol de seguretat.
Playà també ha dit que l’aturada dels maquinistes respon a motius laborals, un aspecte que ha emprenyat el sindicat. “Qualsevol afirmació en sentit contrari és una interpretació retorçada i interessada. L’únic objectiu és desviar el focus d’atenció sobre la negligència continuada dels responsables de Renfe a Catalunya”, diu el sindicat.
Els usuaris paguen els plats trencats
Els usuaris han pagat la batalla entre maquinistes i Renfe amb més resignació i desorientació que malestar. Els trens han funcionat a mig gas pel temporal, un aspecte que no és nou. Malgrat tot, les principals plataformes d’usuaris han demanat a la Generalitat que dicti una ordre formal perquè les empreses que poden permetin el teletreball dels seus treballadors.
Semaf també acusa Renfe del caos organitzatiu. “Una detenció hauria permès a les administracions organitzar mitjans de transport alternatius i informar amb prou temps els usuaris, evitant situacions de caos i risc innecessari”, conclou el comunicat.