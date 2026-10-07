Els maquinistes de Renfe han aturat el servei de Rodalies després del temporal. Ho han avisat, de matinada, amb una carta dirigida al director del servei, Òscar Playà, que ha negat cap problema de seguretat i ha emmarcat la plantada dels sindicats com un “conflicte laboral”. Tot plegat ha desencadenat d’una nova jornada caòtica a la xarxa ferroviària: la línia R1, R2 Nord, R7 i R8 no ha prestat servei i la resta han circulat amb molta menys freqüència de l’habitual. Això, segons la versió oficial, perquè els usuaris no han vist trens en hora punta en moltes altres línies. En una compareixença de premsa, Playà ha confirmat el sindicat majoritari Semaf ha acceptat tornar als trens després de rebre uns “informes addicionals” de seguretat a mig matí. El directiu també ha assegurat que recuperaran “el 100% de l’oferta” de Rodalies durant el matí d’aquest dimecres.
Els maquinistes s’han plantat després que un arbre caigués aquest dimarts al vespre sobre un tren de Rodalies a Vilanova i la Geltrú. Malgrat que la incidència no ha causat danys personals, el record de l’accident mortal de Gelida encara és viu i els conductors han decidit no circular fins a tenir tota la informació requerida. Les pluges dels darrers dies, especialment les de dilluns, inesperades en algunes localitats, han inundat vies i alguns túnels d’accés a Barcelona. Tot plegat ha generat una situació d’inseguretat entre el personal de Renfe que s’ha transformat en una nova vaga encoberta. “La seguretat no és subjectiva, tenim un procés establert avalat per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària”, ha defensat Playà.
Des de Rodalies apunten que els informes que demanaven els sindicats, amb informació actual de la infraestructura, no formen part del procediment habitual i que es van començar a preparar dimarts i s’han acabat aquest dilluns al matí. En aquest sentit, Playà ha insitit que els procediments per a revisar la xarxa es van reforçar després de Gelida i que no contemplen la participació dels sindicats. En la mateixa línia s’ha expressat des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, crític amb els maquinistes. “La seguretat de les vies no és subjectiva i no està en mans de cap sindicat i aquest matí hi ha un sindicat no ha fet funcionar els trens”, ha apuntat. La consellera de territori, Sílvia Paneque, també ha defensat que Renfe i Adif havien elaborat els informes corresponents a la represa del servei.
La carta que el sindicat Semaf ha enviat a Renfe avisa que la caiguda de l’arbre a Vilanova i la Geltrú els impedia retornar a la feina amb la seguretat desitjada, un aspecte motivat també pel mal estat d’alguns trams fruit del temporal. Un dels túnels que circula per la plaça de Catalunya (Barcelona), que dona servei als trens de l’R1, havia quedat inundat i molts maquinistes no se’n fien. “Nosaltres complim amb la normativa”, ha respost Playà sobre aquest neguit. “Ahir van circular tots els trens de l’R1 per aquest túnel sense cap problema de seguretat”, ha insistit.
En aquest sentit, l’informe addicional que s’ha facilitat als sindicats inclou la verificació de les línies R1 entre Hospitalet i Maçanet, R2 nord entre Sant Andreu i Granollers, R2 Sud entre Sant Vicenç i Barcelona, R3 entre la Garriga i la frontera francesa, R4 entre Sant Vicenç de Calders i Sabadell, R7 entre Montcada i Cerdanyola Universitat, R8 entre Castellbisbal i Granollers, R11 entre Portbou i Maçanet. També queden inclosos els regionals de l’R13 i R14 entre la Plana i Sant Vicenç de Calders, l’R15 i l’R16 entre Reus i Tarragona, l’R17 entre Tarragona i Sant Vicenç i l’RT1 i l’RT2. Renfe ha constatat que el servei es recupera “progressivament” amb afectacions a la xarxa, sobretot a l’R2, l’R3, l’R4 i l’R8. L’R7 no circula en tot el recorregut.
El Govern defensa les actuacions posteriors a Gelida
El responsable de Rodalies no ha entrat a valorar si l’operadora prendrà algun tipus d’accions legals contra els maquinistes que s’han negat a assistir al lloc de feina, limitant-se a dir que estan “focalitzats” a recuperar la “normalitat” al servei. Els maquinistes han agafat els trens cap a les nou del matí, ha confirmat Playà, i l’esperada normalitat no arribarà de forma immediata, ha assegurat. En aquest sentit, Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera actiu “fins que la qualitat del servei sigui acceptable”. En aquests moments hi ha uns 200 busos fent el recorregut de la xarxa ferroviària, una quantitat insuficient per absorbir tota la demanda de Rodalies, ha admès l’operadora.
Malgrat la reticència dels maquinistes, des de Renfe insisteixen que la xarxa ferroviària ha sobreviscut al temporal, un aspecte que vehiculen al reforç de talussos i trinxeres que s’ha fet després de l’accident de Gelida. “Hi ha una evidència clara: excepte l’arbre d’ahir (que va caure a Vilanova i la Geltrú), vam poder reprendre el servei molt ràpid després del temporal. S’ha vist clarament el treball d’aquests mesos”, ha esmentat Playà. Des del Parlament, Paneque també ho ha apuntat per defensar-se de les crítiques de l’oposició. “Des del Govern vam rebre una infraestructura amb clares deficiències amb una desinversió acumulada i s’està actuant millorant-la amb un nivell d’inversió que mai fins ara s’havia aplicat a la xarxa”.